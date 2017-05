Ejército investiga supuesta incursión militar de Ecuador en Colombia

Julieth Delgado, corregidora de Puerto Ospina, en Leguizamo, Putumayo, denunció que dentro de una operación de interdicción que adelantaba la guardia ecuatoriana en la zona limítrofe con Colombia terminaron invadiendo aguas de este país y generaron agresiones verbales y físicas contra algunos colombianos.

"Los señores venían del lado de Ecuador, llegaron hasta nuestro río, en nuestra orilla a detener a un señor. Llegaron armados, se subieron al bote y atropellaron al señor que viene manejando. Colocaron al dueño del motor contra el suelo y le colocaron el fusil sobre la cabeza....", dice la corregidora Delgado.

Leonidas Figueroa, una de las víctimas, narró que le salieron los guardias del vecino país, le dañaron el motor, y casi le dañan un brazo.

"El guardia me puso el fusil en la cabeza, menos mal que la gente me ayudó sino hasta me matan. Hundieron un bote, a otro señor lo estropearon porque le tiraron una piraña por encima...yo siempre compro combustible ahí y el guardia me decía que yo tenía que pagar cinco años de cárcel por eso".

Caracol Radio se comunicó con la Vigésima Séptima Brigada del Ejército y reportaron extraoficialmente que se conoció de una colisión de unas embarcaciones en el río San Miguel en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde al parecer el Ejército ecuatoriano no se detuvo y siguió su rumbo. "Pero no se tuvo conocimiento de ningún ataque".