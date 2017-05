Si alguien ha cumplido con los acuerdos es las Farc: expresidente Samper

El Consejo de Seguridad de la ONU llegará hoy, 3 de mayo, a Bogotá. Mañana tendrán una reunión con el presidente Santos y el gabinete del posconflicto en donde atenderán el balance de cada una de las carteras con respecto al trabajo de los acuerdos de paz.

Luego se reunirán con el equipo de la ONU en Colombia para conocer los avances del grupo de la organización en el comité tripartito de verificación e implementación y el viernes 5 de mayo, viajarán temprano hacia el departamento del Cesar en donde visitarán una zona veredal.

El expresidente Ernesto Samper, consultado por Caracol Radio, aseguró que esa visita puede estimular y acelerar la implementación. “El Consejo de Seguridad ha venido cumpliendo de una manera eficaz los protocolos acordados en La Habana para la operación de desequipamiento militar que supone la paz y su presencia aquí le da una ayuda a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para que esto marche más rápidamente”.

Samper también calificó el papel de la guerrilla. “Si alguien ha cumplido los acuerdos han sido las Farc. Eso es evidente para cualquiera que estudie el cronograma. Quien ha incumplido, y en aspectos accidentales, ha sido el Gobierno con las zonas veredales y las normas de la amnistía. No se puede pretender que las Farc no pidan un plazo adicional mientras se protegen.”, añadió Samper.

Sin embargo, la visita del grupo desató críticas de la oposición. El senador del Centro Democrático Iván Duque pide que no se convierta en una visita turística. “El reto que tiene es que no se dedique a ser simplemente una visita de buenas maneras con el Gobierno. La ONU tiene que revisar el aumento de los cultivos ilícitos y las armas de las Farc que están ocultas. Aquí lo que se necesita es que el Consejo de Seguridad venga con un espíritu de inspección ocular independiente y no simplemente con una actitud complaciente de las formas diplomáticas”, dijo el senador.

Es la primera vez que el Consejo de Seguridad visita un país en América Latina. La agenda se termina el viernes a las 5:00 de la tarde cuando los funcionarios regresen a Nueva York.