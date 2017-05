Ambientalistas exigen cumplir la orden de la Corte y erradicar la minería ilegal en Chocó

En el 2014 la Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la presencia de mercurio y cianuro en las aguas del río Atrato (Chocó) por la minería ilegal, incluso declaró emergencia humanitaria y ambiental por la muerte de 34 niños del pueblo indígena Embera-Katío, que se encuentra ubicado en la cuenca del río Andágueda -afluente del Atrato-, por el consumo de las aguas, que es la fuente hídrica de la mayoría de los 120 resguardos indígenas y 600 comunidades negras, “el agua del río es utilizada para el consumo directo, es la fuente principal para la agricultura, la pesca y para las actividades cotidianas de las comunidades”.

Pero según Ximena Gonzales, representante de los pueblos indígenas de Chocó, los llamados no han sido atendidos por las instituciones, por eso pidió mayor visibilidad para esa región del país, “la problemática en el Chocó ha sido visibilizada por muchas instituciones pero hasta el momento no tenemos una actuación efectiva e integral. Las condiciones de vida de la población son precarias, los problemas ambientales persisten por la presencia de mercurio en el agua”, dijo que lo importante es no solo erradicar la extracción minera “sino pensar en alternativas productivas para la población con el fin de que le permitan superar la situación de marginalidad en la que se encuentra”.

El río Atrato tiene 18 brazos navegables pero hoy en día solo es posible la navegabilidad en uno de ellos, “a causa del taponamiento y sedimentación de las fuentes hídricas producido por la inadecuada disposición de las maderas y sus desechos”. Según el fallo de 163 páginas, existen dos tipos de extracción ilegal la minería aluvial que supone la extracción directa de metales del lecho de los ríos, por medio de dragas de succión y aplicación de mercurio; la segunda forma es la minería de veta a cielo abierto por medio del uso de retroexcavadoras que levantan grandes capas de tierra, dando con ello apertura a perforaciones profundas en las que se utiliza también el mercurio para lograr la separación del mineral.

La sentencia añade que “los problemas denunciados se han profundizado al punto de configurar una crisis sin precedentes, originada en la contaminación de las aguas por sustancias tóxicas, erosión, empalizadas que restringen la movilidad, acumulación de basuras, sedimentación intensiva, vertimiento de residuos sólidos y líquidos al río, deforestación, taponamiento de subcuentas y brazos de navegación, y pérdida de especies; todo esto, en medio de un escenario histórico de conflicto armado”.

Las ordenes al Gobierno

Seis meses de plazo para “neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento de Chocó”

La incautación y neutralización de las dragas, y en general de la maquinaria utilizada en estas labores, y prohibición del tránsito de insumos como combustible y sustancias químicas asociadas (mercurio, cianuro).

La judicialización de las personas y organizaciones responsables.

Diseñar, junto con las comunidades indígenas de Chocó, un plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación y restablecer los derechos de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato.

Realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades que no pueden tardar más de tres meses en dar inicio ni exceder de nueve meses para su culminación.