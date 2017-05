Colombia confirma que lugareños retuvieron militares ecuatorianos en frontera

El ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó hoy que dos soldados ecuatorianos fueron retenidos por lugareños y liberados por sus compañeros en aguas fronterizas con Colombia, después de que persiguieran a una embarcación que cargaba combustible ilegal en el vecino país.

Villegas se pronunció a raíz de las denuncias formuladas hoy por pobladores y autoridades del departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, de una presunta incursión en el territorio nacional por parte de un grupo de militares de Ecuador.

El funcionario explicó que este martes fue detectada una embarcación artesanal colombiana en el muelle de la localidad de Puerto El Carmen, en Ecuador, donde cargaba combustible ilegal, por lo que la Armada de ese país inició una persecución hasta Puerto Ospina, en territorio colombiano.

"Otra embarcación civil colombiana se acercó para rechazar la interceptación ecuatoriana y retuvo dos soldados ecuatorianos a bordo. Esa retención de los dos soldados ecuatorianos produjo una reacción ecuatoriana para rescatar, para liberar, a sus dos compañeros", relató el titular de Defensa.

El funcionario indicó que "se estará enviando un informe a la Cancillería", y aseguró que los detalles para determinar el lugar donde se llevó a cabo la operación se verán "por el procedimiento diplomático".

"De este incidente lo que se deriva es que las autoridades ecuatorianas y colombianas debemos tener aún mayor coordinación porque la ilegalidad es nuestro enemigo común", afirmó.

Según Villegas, "la ilegalidad en frontera", especialmente en el río Putumayo, es un "enemigo común", y confirmó que seguirán cooperando "con la misma fluidez" con las autoridades ecuatorianas.

Poco antes los afectados difundieron un vídeo en el que se observa el momento en el que una embarcación de la Armada de Ecuador en la que se transportan varios uniformados detiene un navío colombiano en el que se movilizaba una pareja por el río Putumayo.

Los militares "venían del lado de Ecuador, llegaron hasta nuestro río, en nuestra orilla, a detener a un señor. Llegaron armados, se subieron al bote y atropellaron al señor que viene manejando. Colocaron al dueño del motor contra el suelo y le colocaron el fusil sobre la cabeza", dijo a Caracol Radio la corregidora de Puerto Ospina, localidad del departamento de Putumayo.

El conductor del bote colombiano, Leonidas Figueroa, indicó a periodistas que hacia el mediodía de este miércoles la guardia del vecino país lo agredió por comprar gasolina de manera ilegal.

"El guardia me puso el fusil en la cabeza. Menos mal que la gente me ayudó sino hasta me mata", comentó Figueroa.

Según la denuncia hecha por el afectado ante los medios de comunicación, los militares de Ecuador hundieron un segundo bote en el que se transportaban varios colombianos y una persona resultó herida.

Hasta el momento la Cancillería colombiana no se ha pronunciado sobre el hecho.