Comunistas rechazan que EEUU opine de posición uruguaya sobre Corea del Norte

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) rechazó hoy que la embajadora de EE.UU. Kelly Keiderling le pidiera al país reflexionar sobre su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante Corea del Norte.

"Los dichos de Mrs. Keirdeling configuran una injerencia intolerable en los asuntos internos de nuestro país, propia más de una pro cónsul imperial que de una diplomática", afirmó el PCU en un comunicado fechado divulgado hoy en su página oficial.

"Uruguay es soberano, no recibe órdenes de ninguna potencia ni de sus representantes. Rechazamos y repudiamos las afirmaciones de Mrs. Keiderling en todos sus términos", instaron.

La diplomática estadounidense pidió el pasado viernes -cuatro días antes de que Uruguay asumiese la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- en una columna de opinión que el país reflexionara y analizara las posibilidades que tiene para posicionarse ante Corea del Norte.

La embajadora habló de "aislar a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) del resto del mundo para que el país elija un camino distinto y pacífico".

Asimismo, manifestó que Estados Unidos no busca un conflicto militar, sino que pretenden "resolver este tema a través de medios pacíficos y diplomáticos", aunque aseguró que "la hora de hablar, y hablar más, ha acabado".

En ese sentido, el grupo comunista aseguró en el documento que "Mrs. Keiderling y EE.UU. no tienen nada que decir sobre la política internacional de Uruguay, hace 200 años que no es una colonia y no quiere volver a serlo".

Además, exigieron a Keiderling que "debería pedir disculpas al pueblo uruguayo por las acciones de su país en el pasado, por apoyar la dictadura, entrenar torturadores y asesinos y fomentar la criminal Doctrina de la Seguridad Nacional, sustento ideológico del Terrorismo de Estado".

"Mrs. Keiderling debería pedir disculpas por las acciones de su país, también en el presente, por infiltrar a la Policía y a las Fuerzas Armadas, en democracia, y espiar al gobierno, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales uruguayas, como lo prueban los "Archivos Castiglioni", agregaron.

Así, el manifiesto exhortó a la diplomática excusarse "por las acciones de su país en el futuro, porque lo seguirán haciendo".

"Mrs. Keiderling, usted debería callarse la boca, pedir disculpas primero y luego callarse. La historia de su país, y la suya personal, la condenan, nosotros también", añadió.

La tensión en torno a la península coreana no ha dejado de aumentar en las últimas semanas, con nuevos ensayos armamentísticos por parte de Corea del Norte y una retórica cada vez más dura desde la Casa Blanca.

Estados Unidos pidió hoy en la ONU más sanciones económicas y diplomáticas contra Corea del Norte con el fin de aumentar la presión sobre Pyongyang para que abandone sus programas nucleares y de misiles.