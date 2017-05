Juncker dice que Theresa May es "una mujer dura"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo hoy que se ha dado cuenta de que la primera ministra británica, Theresa May, es "una mujer dura", tras mantener una cena con ella en Londres la semana pasada.

"Respeto profundamente a la primera ministra británica, me gusta como persona y me he dado cuenta de que es una mujer dura", afirmó el político luxemburgués durante una rueda de prensa posterior a la reunión del colegio de comisarios con el Gobierno estonio, que asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de este año.

Aseguró que no comparte la posición del ministro británico para el "brexit", David Davis, quien sugirió hoy la posibilidad de que el Reino Unido abandone el bloque comunitario sin pagar las obligaciones de Londres, en caso de no alcanzar un acuerdo con Bruselas.

"No creo que Davis estuviera en lo correcto cuando amenazó con que estaría dispuesto a abandonar (las negociaciones). Mi experiencia en política siempre demuestra que quienes abandonan tienen que regresar", declaró.

La CE defendió ayer que la cena entre Juncker y May fue "constructiva", en contra de lo que apuntaban las filtraciones publicadas el lunes por un diario alemán.