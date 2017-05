Lima recibe por primera vez al festival de cine documental musical In-Edit

El festival internacional de cine documental musical In-Edit, originario de Barcelona, se presentará por primera vez en Perú del 26 al 28 de mayo próximo, informaron hoy sus organizadores locales.

In-Edit Perú presentará dos filmes peruanos y trece extranjeros, entre los que destaca la más reciente película del veterano músico inglés Don Letts, "Two Sevens Clash (Dread Meets Punk Rockers)", que da testimonio de la explosión del punk y reggae en Londres.

Además, en colaboración con el British Council, se exhibirá un ciclo especial por los "40 años del punk" en el Reino Unido, por lo que se proyectará "Punk: Attitude", un filme que explora la música, letras y entrevistas a las grandes figuras del punk.

Otras de las piezas audiovisuales serán "The Filth and The Fury", de Julien Temple, que narra la historia de los Sex Pistols contada por ellos mismos; y "Blur: New World Towers", que retrata el retorno de la banda tras doce años de ausencia.

Además se presentará "Bird on a wire", un documental sobre la complicada gira que tuvo el cantautor canadiense Leonard Cohen en 1972 mientras presentaba su álbum Songs of Love and Hate.

En estreno llega al In-Edit Perú "Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock", de Barney Clay, quien a través del lente del fotógrafo Mick Rock hace un recorrido desde el glam londinense hasta el punk neoyorquino.

Entre las proyecciones en Lima estarán, además, diversos títulos dedicados al rock alternativo, world music, fusión, indie y música criolla.

Como parte de la cartelera se exhibirán, de manera gratuita, los documentales musicales peruanos: "Posesiva de mí", de Andrés Mego, sobre la banda de fusión Del Pueblo Del Barrio, y "Lima Bruja, retratos de la música criolla", de Rafael Polar, que propone un viaje a la música criolla peruana no comercial desde las populares jaranas limeñas.

In-Edit nació en 2003 en la ciudad española de Barcelona, y desde entonces rescata historias "detrás de la música", con un total de 42 ediciones en países como España, Alemania, Grecia, Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia.