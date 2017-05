Mourinho: "En estos momentos la Europa League es lo más importante"

El portugués José Mourinho, entrenador del Manchester United, reconoció este miércoles que la Europa League se ha convertido en "un objetivo importante" para su equipo, que mañana visita al Celta de Vigo en la ida de las semifinales, una eliminatoria que ve "al cincuenta por ciento".

"La Europa League es una competición larga. Para llegar hasta aquí cada equipo ha tenido que superar tres eliminatorias. El Celta quiere llegar a la final y nosotros también. El hecho de que hayan llegado hasta aquí lo dice todo. El Celta tiene el 50 por ciento de las posibilidades de estar en la final. Quedan dos partidos para llegar a la final", declaró.

El ex entrenador del Real Madrid confirmó que Christopher Smalling, Paul Pogba y Phil Jones podrían reaparecer en el partido de mañana, al igual que el internacional español Juan Mata, al que ve más justo para salir de inicio.

"En abril jugamos nueve partidos, siete de ellos en la Premier League. Son muchos problemas y muchos partidos. Hemos pagado el precio contra equipos que estaban más frescos. En estos momentos la Europa League es lo más importante y estamos contentos por tener a estos tres jugadores de nuevo", indicó.

"Bailly está listo. Es un luchador y lucha contra cualquier problema. Nunca da nada por hecho hasta que no es totalmente imposible. Shaw se va a perder el resto de la temporada. Mata ha estado de baja varias semanas y está listo para jugar. Tiene experiencia y es uno de nuestros pocos jugadores que ha participado en semifinales europeas. El único sería riesgo esperar que jugase los 90 minutos. Si sale del banquillo no habrá ningún problema", añadió.

Definió al Celta como un "equilibrado", y destacó que su "cómoda" posición en la Liga le permite pensar "únicamente" en la Europa League, lo que, a su juicio, es una "pequeña ventaja" porque Berizzo ha podido darle descanso a muchos de sus titulares.

"Si estuvieran para disfrutar no hubieran perdido 0-3 contra el Bilbao, no hubiesen jugado con el segundo equipo y no hubiesen cambiado a Wass cuando iban perdiendo 0-2. No están para disfrutar, están para ganar. Desde que se han clasificado para la semifinal, han perdido tres partidos de liga y en dos han jugado con el segundo equipo. El último partido que han jugado los titulares ha sido hace una semana contra el Sevilla", respondió Mourinho cuando le preguntaron que la presión era para su equipo porque el Celta se marcaba como objetivo "disfrutar" de un hecho histórico.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico luso dijo que en Galicia se siente "como en casa" por la proximidad de la comunidad con su país, y apuntó que aprovechará esta estancia para "comer muchas cosas que echamos de menos".

Por último, aseguró que ganar la Europa League, el único trofeo que no tiene el Manchester United en su extenso palmarés, sería "todo un acontecimiento": "El Manchester no tiene este trofeo y sería un éxito total decir que tiene todos los títulos posibles que se pueden conseguir. Además tendríamos el regalo añadido de acceder a la Champions. De hecho, lo vamos a intentar claramente y la Europa League se ha convertido en un trofeo importante para nosotros".