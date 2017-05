Barco, figura de Argentina, se pierde el Mundial sub'20 por decisión del club

Ezequiel Barco, figura de Independiente y uno de los jugadores más importantes del seleccionado sub'20 de Argentina, se perderá el Mundial de Corea del Sur porque su club se niega a cederlo, explicó hoy Omar Barco, padre del centrocampista, de 18 años.

"La ilusión de jugar en la selección es algo incomparable, no lo comparamos con nada, pero lamentablemente lo manejan de otra forma y no podemos decir nada. Lo maneja el club eso. Esto lo maneja la dirigencia, él no puede hacer nada", explicó hoy Omar Barco al canal TyC Sports.

"Es un pibe muy joven, no decide nada, hace caso a las decisiones de los directivos de Independiente. Él es un pibe muy callado, está conforme con independiente y la selección, esta cómodo en los dos lados. Él no tiene ningún problema en jugar en la selección o en Independiente, es una decisión de Independiente", añadió.

El presidente de Independiente es Hugo Moyano, que también es vicepresidente segundo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside su yerno, Claudio Tapia.

La AFA todavía no hizo el anuncio oficial de la baja de Barco ni informó que jugador será citado en su lugar.

Barco disputó a principios de este año el Sudamericano de Ecuador, en el que el sub'20 de Argentina consiguió la clasificación para el Mundial que se jugará en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio.

La Albiceleste debutará en el grupo A ante Inglaterra el 20 de mayo, luego enfrentará a Corea del Sur, el 23, y cerrará con Guinea, el 26.

El equipo partirá este sábado rumbo a Vietnam, donde jugará una serie de partidos preparativos. EFE.