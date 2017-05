Nibali:"Si no es posible ganar lucharé por el podio y honrar la carrera"

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), defensor del título en el Giro del centenario que comienza este viernes en Alghero (Cerdeña), aseguró que "si no es posible ganar habrá que luchar por el segundo o tercer puesto para honrar la carrera".

"Me siento muy bien y el clima en Cerdeña es excepcional. Tengo muchas ganas de comenzar la 100ª edición del Giro de Italia. No será fácil estar en el escalón más alto del podio, así que si no es posible ganar el Giro de nuevo voy a luchar por el segundo o el tercer lugar para honrar la carrera", explicó en la rueda de prensa celebrada en Alghero.

Nibali, uno de los 6 corredores en la historia ganador de las tres grandes, dijo que aunque cuenta con un equipo "para disputar el Giro en las mejores condiciones" siente "mucho respeto por los rivales".

Sobre el recorrido de la carrera rosa, el "Tiburón de Messina" celebró el hecho de que su tierra siciliana haya sido incluida como escenario en dos etapas.

"Será un largo reto con muchas incógnitas. Mauro Vegni (director del Giro) ha hecho un recorrido aún más difícil que en años anteriores y también me ha dado el placer de incluir dos etapas en Sicilia", dijo.

Según Nibali, la etapa de Messina, se disputará en un circuito urbano de Messina. Una jornada que será muy especial para el doble ganador del Giro.

"Esa etapa nos hace felices a todos, a mi, a mis fans, a mi familia. No es la primera vez que el Giro viene a Sicilia, pero tiene un sabor especial esta vez".

Nibali también valoró la cuarta etapa con final en el Etna.

"Será la primera oposición directa a mis rivales. Veremos en el Etna cómo estoy y cómo están. Un ascenso diferente en comparación con hace seis años. Esta vez será más difícil y viene después de un día de descanso. Mi enfoque del Giro es prudente.Espero ser coherente", concluyó. EFE.