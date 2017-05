Wimbledon no invitará a Nastase al palco de honor por sus comentario racistas

La organización del torneo de Wimbledon ha confirmado este miércoles que el extenista rumano Ilie Nastase, finalista en el Grand Slam británico en 1972 y 1976, no será invitado al palco de honor por sus presuntos comentarios racistas.

"Su comportamiento no fue, para nada, acertado y es totalmente reprochable. Sobre la invitación al palco real, este año no recibirá una invitación", dejó Philip Brook, presidente del All England Tennis Club, sede de Wimbledon (3 julio-16 julio).

Nastase, de 70 años, un habitual en el All England Club durante el torneo de hierba, fue suspendido provisionalmente por la Federación Internacional de Tenis (FIT) por su comportamiento durante la eliminatoria de Copa Federación entre Rumanía, equipo del que es capitán, y Gran Bretaña, disputada a finales de abril en Constanza.

Durante el segundo partido de la serie, que enfrentaba a Sorana Cirstea con la británica Jo Konta, el público insultó, supuestamente, a Konta, quien se dirigió al juez de silla. Nastase apareció entonces en escena y llamó "zorras de mierda" a Konta y a la capitana inglesa, Anne Keothavong, y cuestionó al silla.

La FIT tuvo también en cuenta los comentarios que hizo Nastase esa misma semana, cuando el ex número uno del mundo se encaró con una periodista británica a la que llamó "estúpida" por escribir un comentario del rumano, aparentemente racista, sobre el embarazo de la estadounidense Serena Williams.

El extenista bromeó sobre el bebé, que nacerá a finales de otoño, fruto de la relación de Serena con su prometido, Alexis Ohanian, que es de raza blanca: "Vamos a ver qué color tiene. ¿Chocolate con leche?", dijo.

"Los ingleses consideraron mis comentarios racistas y todo el mundo les siguió. La única persona que quizá puede estar enfadada es Serena, pero no la gente de Inglaterra. ¿Por qué todo el mundo se molesta? No lo entiendo", se justificó poco después Nastase.