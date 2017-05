Cristiano, homenajeado por sus 400 goles madridistas: "Es algo muy especial"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, homenajeó a Cristiano Ronaldo por sus 400 goles como jugador madridista, un número que el portugués aseguró que "es muy especial" y "fruto del trabajo de todo el equipo".

Cristiano Ronaldo recibió un obsequio de Florentino Pérez, una camiseta conmemorativa con el dorsal 400 en la espalda, en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras los tres goles que marcó al Atlético de Madrid este martes en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

"Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos", dijo Cristiano a los medios del club.

El jugador repasó sus emociones tras una nueva noche para la historia, con tres tantos que se unieron a los cinco que marcó al Bayern de Múnich en cuartos.

"Estoy muy contento, fue un partido lleno de emociones. El equipo estuvo fenomenal y marcar tres goles lo hace una noche especial", manifestó.

"Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también", añadió.

El optimismo de Cristiano en un momento en el que se deciden los títulos grandes se apoya en el estado actual de la plantilla que dirige Zinedine Zidane.

"Veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante. El dominio que tuvo el equipo sobre el campo demuestra la frescura que tienen nuestros jugadores. Estamos muy motivados y queremos ir a la final de la Champions. Tenemos una pequeña ventaja, estamos a un paso de Cardiff y ojalá se pueda concretar".