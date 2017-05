0-2. El Barcelona vence a domicilio al Botafogo y ya está en octavos de final

El Barcelona, con goles de José Ayoví y del uruguayo Jonatan Alvez, se clasificó de forma anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores al derrotar hoy por 0-2 en Río de Janeiro al Botafogo, además, se convirtió en líder absoluto del grupo 1 y le quitó el invicto al onceno brasileño.

El club de Guayaquil, con un resultado sorprendente en Río tras haber cedido un empate 1-1 cuando recibió al Botafogo, llegó a 10 puntos, tres más que su rival de hoy, y, a falta de dos jornadas, ya no puede ser alcanzado ni por el Atlético Nacional colombiano (3 puntos) ni por El Estudiantes argentino (3).

El Barcelona abrió el marcador a los 6 minutos cuando Ayoví aprovechó un lanzamiento de Alemán para deshacerse de Carli y vencer al portero 'Gatito' Fernández, y aumentó en el 23 gracias al oportunismo de Alvez, tras un error mayúsculo de la zaga y del guardameta del onceno local.

El Botafogo, que aún necesita una victoria para clasificarse a octavos de final, tendrá que recibir la próxima semana al Atlético Nacional sin el volante Airton y sin el zaguero Marcelo, que tendrán que cumplir una fecha de suspensión tras haber acumulado este martes su tercera amarilla.

El Barcelona demostró desde un comienzo que no sería un invitado de piedra y que no jugaría a defenderse y a los 5 minutos Ayoví tuvo que ser parado con una falta por Airton, que no fue suficiente para impedir que un minuto después el mismo delantero abriera el marcador y dejara en silencio el estadio Nilton Santos, fortín del Botafogo.

El gol no hundió a los locales, que reaccionaron rápidamente y salieron en busca del empate con jugadas que siempre pasaban por Camilo, que por poco anota en el 16 y que tres minutos después dejó a Guilherme solo frente al portero Máximo Banguera en otra oportunidad desperdiciada por Botafogo.

Pero el conjunto de Guayaquil no se replegó e insistió con Ayoví y con Alves, quien finalmente amplió el marcador a los 23 tras un grave error de la defensa y una mala salida de Fernández.

Pese a que los locales nunca cesaron en su intento de llegar al empate, el equipo de Guayaquil fue el claro dominador del primer tiempo y nunca renunció al ataque.

La rapidez de los atacantes del Barcelona sorprendió seguidamente a la defensa del Botafogo, cuyo técnico, Jair Ventura, fracasó con una alineación con tres delanteros y sintió la necesidad de modificarla.

Pero Ventura no pudo hacer los cambios que quería debido a que para el segundo tiempo tuvo que sustituir a Camilo y a Emerson Silva por Roger y Marcelo debido a que los dos primeros salieron golpeados.

Con el fin de administrar la amplia ventaja parcial, el técnico del Barcelona, el uruguayo Guillermo Almada, mandó a la cancha al lateral Erick Castillo y al volante Segundo Castillo, en tanto que sustituyó a Alemán por otro ofensivo, Ariel Nahuelpán.

Los cambios le dieron resultado a Almada, que logró neutralizar por completo al Botafogo y mantener la importante victoria a domicilio hasta el final.

- Ficha técnica:

0. Botafogo: Roberto 'Gatito' Fernández; Emerson Santos, Emerson Silva (m.46, Marcelo), Joel Carli, Víctor Luis; Joao Paulo, Airton (m.80, Fernandes), Camilo (m.46, Roger), Rodrigo Pimpao, Guilherme y Sassá.

Entrenador: Jair Ventura.

2. Barcelona: Máximo Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida; Gabriel Marques, Richard Calderón (m.80, Segundo Castillo), Tito Valencia (m.72 Erick Castillo), Christian Alemán (m.68, Ariel Nahuelpán); José Ayoví y Jonatan Alvez.

Entrenador: Guillermo Almada.

Goles: 0-1, m.6: José Ayoví. 0-2, m.23: Jonatan Alvez.

Árbitro: El paraguayo Mario Díaz De Vivar amonestó a Airton, Calderón, Pimpao, Pineida, Marcelo y Velasco.

Incidencias: partido por la cuarta jornada del Grupo 1 de la Copa Libertadores disputado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro ante 34.034 espectadores.