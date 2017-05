Koke: "Es una dura derrota, pero tenemos que creer"

Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, admitió este martes la dureza de la derrota por 3-0 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, pero advirtió de que hay que "creer" en la remontada y van a darlo "todo" para lograrlo en el Vicente Calderón.

El futbolista repasó que el entrenador argentino Diego Simeone les ha dicho: "que no bajemos los brazos" y "quien no quiera jugar este miércoles que lo diga". "Sabemos que es una dura derrota, pero tenemos que creer en ello. Vamos a seguir peleando. Es un duro golpe y vamos a hacerlo ya no por nosotros sino por nuestra gente, por todos los que han venido aquí para apoyarnos y los que nos han apoyado por la televisión, dar una buena imagen y por qué no pensar en la remontada. Vamos a dar todo lo que tenemos", añadió.

Ha sido un nuevo golpe ante el Real Madrid. "Nos seguimos levantando. Después de un golpe duro, siempre este equipo ha sabido responder, se ha levantado y vamos a seguir igual", expresó Koke, que apuntó que su equipo se partió en algunos momentos porque ha "intentado ir a por el partido por un gol" y el Real Madrid esperó "bien atrás" y jugó "muy bien a la contra".