La verdad de la milanesa (o como NO pedir una milanesa en Milán) Si estás en la ciudad italiana, te apetece un suculento filete empanado y frito, y pides una milanesa, no te sorprendas si te miran extrañados para luego estallar en una carcajada. Pero, ¿de dónde ese originario ese rico plato tan popular en el Cono Sur si no es de Milán?