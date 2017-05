Las frases de los invitados de Hora 20 sobre la Feria y los libros

Julio Sánchez

“Veo en el general Naranjo no a un oficial de inteligencia sino al estadista e ideólogo de la seguridad en Colombia en tiempos del postconflicto”.

“Naranjo se sienta, habla, camina, sonríe y ya no frunce el ceño como un Policía”.

Kader Abdolah, escritor

“Extraño mi país, mi casa. Quisiera volver pero no es posible. Hay una sola manera de volver: escribir una novela, La Casa de la Mezquita”.

Santiago Roncagliolo, escritor

"La violencia no cambia; es como si estuviese en nuestro ADN. Es como si no no cansiguiésemos dejar de darnos balazos".

Catalina González, editora Luna Libros

"Las editoriales independientes tienen mayor libertad para elegir los contenidos; el criterio comercial está, pero no es el más importante”.

Jorge Franco, escritor

"Mi nombre no le dice mucho a muchas personas, pero cuando menciono a Rosario Tijeras, se les dispara la conexión con el libro".

Ricardo Silva

"Mario Mendoza parece un cajero efectivo por donde pasan personas que lo admiran y uno firma un libro cada diez minutos a una tia que pasa por ahí".

John Katzenbach, sicoanalista-escritor

"Me agrada mucho saber que le estoy generando mucha imaginación y creación a la persona que me está leyendo, con giros de susopenso como tramas que no se estaban esperando".