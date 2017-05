¿Qué pasa si tiene relaciones sexuales durante el posparto?

Luego de dar a luz y atravesar por el periodo de posparto, algunas mujeres pueden sufrir de depresión, subir de peso, entre otros síntomas.

Ahora bien, ¿Qué pasa si tiene relaciones sexuales durante este periodo? De acuerdo a un estudio publicado por The American College of Obstetricians and Gynecologists, aproximadamente el 75% de las mujeres presentan "dispareunia" (Coito doloroso) después del parto:

“Algunas mujeres tuvieron sexo a las 6 semanas y otras hasta 6 meses después. En ambos casos se presentó dolor”, señaló Stephanie Brown, jefa de investigación.

Esta razón, los cuidados en esta etapa de la vida resultan claves para gozar de una buena salud. Asimismo, consultar con el ginecólogo el tiempo necesario para volver a tener relaciones sexuales, le impedirá sufrir algún tipo de lesión o incluso infección.