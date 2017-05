Excongresista Otto Bula dice que no tiene abogado que lo defienda

El juzgado 36 de garantía aplazó, indefinidamente, la audiencia que tenía programada la Fiscalía en contra del excongresista Otto Bula por el cohecho que habría fraguado con el fiscal Rodrigo Aldana para beneficiarse en un proceso de extinción de dominio.

Bula está recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía -Cespo- y desde allá hizo llegar al despacho del juez un documento en el que se excusa de asistir argumentando que su abogado de confianza, Milton Enrique Mora Mesa, no lo podía acompañar por motivos personales, "expongo la solicitud de aplazamiento teniendo en cuenta que mi abogado de confianza no podrá asistir y requiero contratar un nuevo abogado que me asista".

El fiscal Aldana ya aceptó que recibió un apartamento como parte de pago para retrasar el proceso judicial a unos bienes de los hermanos Álvarez Meyendorff en los que aparecía una finca a nombre de Bula.

La Fiscalía intenta establecer cómo fue el acuerdo entre Bula y el fiscal que termino judicializando a la expareja de este, Margarita Useche, quién terminó firmando las escrituras del apartamento en cuestión para terminar en buenos términos su relación con Aldana.