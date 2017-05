Capriles dice Maduro busca evitar elecciones en Venezuela con Constituyente

El gobernador opositor y excandidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, aseguró hoy que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca evitar que en el país haya elecciones "libres y democráticas", mediante el proceso para cambiar la Constitución que el mandatario convocó el lunes.

"Lo único que Maduro quiere con el llamado a Constituyente es evitar un proceso electoral", dijo Capriles durante una rueda de prensa en Caracas en la que calificó de "fraudulenta" la propuesta del primer mandatario.

El opositor dijo que no aceptará este mecanismo y llamó a sus simpatizantes a "rebelarse" frente a este escenario, tal como lo hizo ayer la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"Si nosotros aceptamos que el Gobierno imponga un proceso fraudulento le damos luz verde para que aquí no decidamos más quién nos representa", prosiguió, y descartó que el antichavismo vaya a reunirse con el Gobierno para tratar estos asuntos pues, remarcó, "reunirse con golpistas es avalar el golpe de Estado".

Asimismo, el gobernador cuestionó que, según él, Maduro pretenda elegir "a dedo" a la mitad de los co-redactores de la nueva Carta Magna pues, afirmó, estos deben ser electos mediante una votación "directa, universal y secreta" que, de producirse, auguró que terminaría con victoria para los opositores.

"Maduro no puede autonombrar un proceso constituyente, es el pueblo que debe tomar ese decisión. ¿Por qué el gobierno no le consulta al pueblo, por ejemplo, si quiere o no que Maduro siga?", reflexionó Capriles quien admitió que "probablemente en el futuro" haya que revisar la Constitución, sin necesidad de derogarla.

Aseguró también que el Gobierno de Maduro pretende con esta iniciativa "cerrar" la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el único poder bajo el control de los opositores, que ha sido declarado en desacato por el Supremo, que decretó además la ilegalidad de todos sus actos.

Capriles reiteró que la oposición no volverá a un proceso de negociación política como en el que participó en el segundo semestre de 2016 debido al incumplimiento de los acuerdos y a la suspensión de las elecciones de gobernadores que estaban previstas para diciembre de ese año, algo por lo que acusó al Gobierno.

Por último, informó que las protestas antigubernamentales iniciadas hace un mes, y que han dejado al menos 29 muertos y cerca de 500 heridos, se mantendrán ahora en contra de la "cúpula madurista" que quiere "matar la Constitución".