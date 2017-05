Horacio Cartes: "estoy pensando en ser senador"

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, dijo hoy que está "pensando en ser senador" cuando acabe su mandato, luego de que hace dos semanas confirmara que no se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de abril de 2018 y haya desactivado la crisis creada por el polémico proyecto de reelección.

Cartes hizo esas declaraciones durante un acto en el departamento de Paraguarí (centro) y después de que la semana pasada la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, que perseguía el segundo mandato del mandatario.

"Yo no me fui, me quedo acá, seguiré trabajando y no importa, porque a veces me pongo a pensar 'qué odioso, si yo no soy el candidato no trabajo más'. No señores, yo renuevo mi compromiso que ahora voy a trabajar 10 veces más", explicó el presidente paraguayo.

"No importa en qué puesto jugase. Tenemos que jugar, tenemos que estar y si Dios no ordena otra cosa y ustedes lo deciden, estoy pensando en ser senador. Estoy pensando, estoy evaluando, pero es una manera de entrar a la cancha", añadió Cartes en un símil futbolístico.

La renuncia de Cartes a la reelección presidencial y el entierro del proyecto de enmienda constitucional para habilitarla abrieron un nuevo escenario en la política paraguaya que ahora está pendiente de quién será el candidato de Cartes dentro del gobernante Partido Colorado para continuar con su proyecto de Gobierno.

Aquella intención reeleccionista de Cartes generó la mayor crisis de su Gobierno después de que 25 senadores aprobaran el pasado 31 de marzo, el proyecto de enmienda en una sesión paralela y fuera de la sala de la audiencias de la Cámara alta, sin la presencia del presidente, el opositor Roberto Acevedo.

Aquella decisión provocó una ola de violencia en Asunción que acabó con la quema parcial del edificio del Congreso y la muerte de un joven opositor, tras un allanamiento policial a la sede del Partido Liberal, el mayor de la oposición.