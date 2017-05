"Great Comet" y "Hello, Dolly!" lideran nominaciones para los Premios Tony

Los musicales de Broadway "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812" y "Hello, Dolly!" son las obras que lograron el mayor número de nominaciones para los premios Tony de este año, pero sin llegar al éxito que marcó en 2016 "Hamilton".

Los organizadores de los Tony, que reconocen las mejores producciones teatrales de Estados Unidos, dieron a conocer hoy la lista de candidatos a recibir los galardones, el próximo 11 de junio, en un acto que encabezará el actor Kevin Spacey.

En total, fueron 12 nominaciones las que acaparó "The Great Comet", una adaptación musical de la obra de Tolstoi "Guerra y Paz", mientras que la reposición de "Hello, Dolly!" fue elegida como aspirante a recibir 10 galardones.

Esas marcas están lejos de las 15 nominaciones que consiguió el año pasado "Hamilton", del neoyorquino con descendientes puertorriqueños Lin-Manuel Miranda, un récord histórico para Broadway que será difícil de conseguir.

Entre las candidaturas que tiene "The Great Comet" se encuentran las de mejor musical, mejor libreto, mejor partitura original, mejor papel protagonista con Josh Groban, mejor diseño escénico y, por supuesto, mejor dirección de un musical, con Rachel Chavkin.

Por su parte, "Hello, Dolly!", una reposición del musical que llegó a Broadway en 1964 y que en el cine hizo célebre Barbra Streisand, en un filme dirigido en 1969 por Gene Kelly, tiene a Bette Midler como mejor actriz protagonista.

Esta obra está incluida en la lista de tres mejores reposiciones de musicales, a David Hyde Pierce y Bette Midler como mejores actores, a Gavin Creel y Kate Bladwin como mejores actores de reparto y también como mejor diseño escénico.

Muy cerca de estos dos éxitos de taquilla de Broadway quedó, con 9 nominaciones, "Dear Evan Hansen", que cuenta la historia de un adolescente con extrema ansiedad social y que compite como mejor musical, mejor libreto y con Ben Platt como mejor protagonista.

En cuarto lugar en cuanto a número de candidaturas conseguidas se encuentra "A Doll's House, Part 2", con 8, una de los cuatro aspirantes a mejor obra dramática y que retoma la historia de "Casa de muñecas" de Ibsen.

El protagonista de esta obra, Chris Cooper, famoso por sus papeles en filmes como "American Beauty" o "The Bourne Identity", compite como mejor actor protagonista con, entre otros, Kevin Kline, por su papel en "Present Laughter".

Pesos pesados de Hollywood como Cate Blanchet, por su papel en "The Present", Sally Field ("The Glass Menagerie") o Laura Linney (Lilian Hellmans's The Little Foxes") buscan conseguir el Tony a mejores actrices de obra dramática.

Bette Midler, por su parte, compite en la categoría de mejor actriz protagonista en musical con Denée Benton ("Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812"), Christine Ebersole y Patti LuPone (ambas en "War Paint") y Eva Noblezada ("Miss Saigon").

Ben Platta es candidato a mejor protagonista de un musical compitiendo con Christian Borle ("Falsettos"), Josh Groban ("Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812"), Andy Karl (Grounghod Day") y David Hyde Pierce ("Hello, Dolly").

Los premios fueron anunciados en una ceremonia de cerca de media hora, desde el Lincoln Center de Nueva York, por los actores Jane Krakowski y Christopher Jackson, y fueron seleccionados por un comité de 43 representantes del mundo del teatro.

En la lista estaban incluidas las obras de 41 teatros de Broadway.

Kevin Spacey será encargado, desde el Radio City Music Hall, de dar a conocer los premiados, que serán elegidos durante las próximas cinco semanas por los votos que emitan 839 personas del escenario neoyorquino.