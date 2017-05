"Fast & Furious 8" ya es la película extranjera más taquillera en China

La película de acción "The Fate of the Furious", octava de la serie "Fast & Furious", ha conseguido auparse durante las vacaciones del Primero de Mayo como el filme extranjero más visto en la historia de China, según las estadísticas de la web China Boxoffice.

Desde su estreno el 14 de abril, la cinta protagonizada por Vin Diesel y Charlize Theron ha logrado recolectar 365 millones de dólares, con lo que supera los 351 millones de dólares / 321 millones de euros conseguidos en 2015 por "Furious 7", hasta ahora el film foráneo más taquillero en China.

Ya en su primer día en las grandes pantallas chinas, el octavo capítulo de los corredores callejeros consiguió el mejor estreno histórico en el país, al reunir 55 millones de dólares / 50 millones de euros.

La película podría incluso amenazar el récord de la producción chino-hongkonesa "The Mermaid", que el pasado año consiguió ser la película más vista en los cines chinos en todos los tiempos, al sumar una taquilla de 491 millones de dólares / 449 millones de euros.

El mercado chino del cine va camino de superar al norteamericano (EEUU y Canadá) como el mayor del mundo, aunque en los últimos dos años sus cifras se han ralentizado, algo que algunos observadores atribuyen a la retirada de ayudas y otros al descenso de calidad en las producciones.