Tranquilidad en paso comercial fronterizo de Ceuta tras cierre de una semana

La entrada de miles de porteadores marroquíes por el paso comercial fronterizo de la ciudad española de Ceuta se reanudó hoy en un ambiente de tranquilidad después del cierre de una semana debido a la muerte de dos porteadoras marroquíes en avalanchas en el lado marroquí.

Según pudo constatar Efe desde el territorio marroquí, el acceso de estos porteadores, que todos los días pasan a Ceuta para transportar mercancías, fue mejor organizado y fluido en comparación con las veces anteriores.

Los porteadores formaron dos largas filas paralelas, una de las mujeres y otra de los hombres, en el punto fronterizo Tarajal I y empezaron a entrar a Ceuta de forma lenta desde las 6.30 de la mañana (una hora más GMT) antes de que las autoridades españoles cerrasen la entrada dos horas más tarde.

Posteriormente, los porteadores comenzaron a salir cargados con los bultos de mercancía por el nuevo paso fronterizo Tarajal II, abierto a finales del pasado mes de febrero y que está situado a pocos metros de la frontera tradicional.

Precisamente en el Tarajal II, destinado únicamente al paso de personas, fue donde fallecieron recientemente dos porteadoras marroquíes en sendas avalanchas.

Una porteadora, que pidió el anonimato, expresó a Efe su preocupación para entrar nuevamente por la frontera por miedo a una nueva avalancha.

"Estoy dudando si entro o no. Ahora me siento más vieja y mi cuerpo no puede resistir si se produce cualquier avalancha", subrayó.

Junto a los porteadores, se forman a diario también otras filas -de más de 500 metros de longitud- de marroquíes, procedentes de Castillejos y localidades aledañas, que entran a Ceuta para hacer actividades a jornal, esencialmente de limpieza.

Junto a ellos también entran a diario, por la frontera tradicional de Tarajal I, al menos 3.000 vehículos con matrícula marroquí que se dedican al traslado de decenas de kilos de mercancía procedente de Ceuta.

Para organizar mejor su entrada, la Delegación del Gobierno de Ceuta, aprobó recientemente una serie de medidas para los vehículos con matrícula marroquí que entran por la frontera, como el disponer de un seguro internacional y ser conducidos por sus propietarios.

Las autoridades españolas también decidieron prohibir la entrada al territorio español de vehículos que no cumplen las condiciones técnicas necesarias.

De hecho, decenas de vehículos en aparente mal estado fueron vetados a acceder hoy al territorio español, lo que provocó durante unos momentos la protesta de los conductores.

Por otra parte, las autoridades españolas impidieron también la entrada de decenas de porteadores que querrían pasar la frontera en bicicletas.

"A veces nos dejan y otras no. Y cuando nos dejan entrar hay veces en las que no nos permiten sacar mercancía fuera de Ceuta", explicó a Efe uno de los comerciantes en bicicleta.

No existen cifras oficiales sobre el fenómeno de contrabando de mercancía fronterizo, pero varias fuentes consultadas por Efe barajan aproximaciones como que el comercio fronterizo entre Ceuta y Marruecos equivale a la mitad del volumen de los intercambios comerciales entre España y el país magrebí.

Un estudio de la Universidad de Granada de 2016, uno de los pocos existentes sobre el fenómeno, estimó que el volumen de negocios que genera este "comercio atípico" es de 405 millones de euros anuales.