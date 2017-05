Pau Gasol:"Lo importante es ganar el próximo partido, lo único que pensamos"

El pívot español Pau Gasol reconoció que nadie dentro de los Spurs de San Antonio se esperaba la derrota sorpresa (99-126) que sufrieron ante los Rockets de Houston al inicio de las semifinales de la Conferencia Oeste, pero ahora su única preocupación es ganar el próximo partido.

"Lo importante es ganar el próximo partido. Es lo único que pensamos ahora. No hay que centrarse en nada más que en ganar el segundo partido como sea", admitió Gasol al concluir el primero que se disputó en el AT&T Center de San Antonio. "Tenemos que prepararnos, ver los errores que hemos cometido para que no sucedan igual en el segundo juego, no hay más secreto y es lo único que nos tiene que importar ahora".

Gasol, que aportó seis puntos en 22 minutos que jugó como reserva, admitió que el partido lo perdieron por el gran inicio que tuvieron los Rockets sin que los Spurs pudiesen contrarrestar su inspiración encestadora.

"Creo que ellos comenzaron muy bien, marcando el ritmo con tiros, confianza y metiéndolos, todo lo contrario de lo que sucedió con nosotros", analizó Gasol. "Entonces ahí, ellos poco a poco cogieron el control del partido y siempre estuvimos un poco a remolque".

De cualquier manera, Gasol, con dos títulos de liga conseguidos con Los Angeles Lakers, dijo que ahora lo más importante es recuperarse y, luego, comenzar a analizar lo sucedido en el primer partido.

"Tendremos que ver el vídeo para ver cómo podemos defenderles mejor. Entender qué es lo que este equipo hace, muy distinto al de Memphis (Grizzlies) que acabamos de jugar y a ver cómo les podemos hacer daño", reconoció Gasol. "Pero no solo en el apartado defensivo, sino también en el ataque, donde ellos tengan sus debilidades".

Por lo visto en el primer partido, éstas se dieron todas del lado de los Spurs, que parecía como si nunca hubiesen jugado contra los nuevos Rockets que dirige el entrenador Mike D'Antoni que le ganó por completo el duelo al legendario Gregg Popovich, que nunca pudo encontrar la manera de hacer reaccionar a los Spurs, algo que reconoció el propio Gasol.

"Cierto que no tuvimos capacidad de reacción, pero ahora hay que recuperarse como sea, da igual, el primer partido ya ha pasado, no hemos podido ganar y la diferencia es un poco lo de menos, porque al final cuenta como una derrota", valoró Gasol. "Ahora, tendremos que mentalizarnos para igualar la serie como sea".

Gasol reiteró que el no haber controlado el ritmo del partido fue la mayor deficiencia que tuvo el equipo y la causa principal que al final no les permitió tener la capacidad de reacción.

"Tenemos que admitir que los Rockets lo han controlado durante los 48 minutos y ahí estamos en una gran desventaja y luego su porcentaje de triples han tirado casi al 50 por ciento con 22 canastas desde fuera del perímetro son demasiadas", subrayó Gasol. "Hay que sacarles de sus zonas de confort y no lo hemos conseguido".

El mayor de los hermanos Gasol insistió que el ritmo impuesto por los Rockets fue muy rápido y consistente sin que en ningún momento ellos (los Spurs) pudiesen romperlo.

"Los tiros de ellos fueron muy rápidos, muchos triples y nosotros hemos intentado en la primera parte seguir su esquema y ha sido algo equivocado ya que está fuera de nuestro propio sistema de juego", admitió Gasol. "La clave estará en no jugar como ellos sino controlarlo y luego hacer lo que siempre hacemos cuando estamos en el campo".

El pívot internacional español también subrayó que la defensa debe ser un factor clave a la hora de evitar que el ataque de los Rockets sea letal.

"Debemos jugar a nuestro ritmo, ejecutar, pero sobre todo ser capaces de defenderles y pararles, de tal manera que no lleguen a meter lo que han metido hoy", proyectó Gasol. "Debemos saber que es un equipo muy difícil de detener".