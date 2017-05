Qué son las páginas AMP y cómo pueden ayudarte a ahorrar datos en tu celular

Si accedes a BBC Mundo desde tu teléfono móvil, es probable que algunas de las notas que hayas leído estén en formato AMP.

Se trata de versiones de artículos creadas específicamente para quienes acceden a internet desde el celular. Pero van mucho más allá que los diseños responsive (aquellos que se adaptan a distintos dispositivos).

AMP son las siglas en inglés de Páginas Móviles Aceleradas , un proyecto de Google para "mejorar la web para todos" que existe a nivel global.

Más velocidad y menos datos

Una de sus características principales es la rapidez .

Las AMP eliminan prácticamente todos los elementos que hacen que la carga de una página sea más lenta, como los JavaScript y ciertos avisos publicitarios o formularios, dejando el contenido básico y creando una versión reducida de la original.

Según datos de la empresa de analítica web Kissmetrics, el 40% de los internautas abandonan una página web si tarda más de tres segundos en cargarse y el 73% de quienes acceden desde el móvil se quejan de que la conexión es demasiado lenta.

Google dice que las AMP se cargan de un 15% a un 85% más deprisa que las convencionales y que su promedio de carga es de menos de un segundo.

En total, las AMP agilizan hasta cuatro veces la velocidad en que las páginas web se cargan en los celulares.

Y en internet, el tiempo se traduce en datos.

Este tipo de páginas utilizan, según el gigante de búsquedas por internet, hasta 10 veces menos datos que las "normales".

Esto supone además un gasto menor de batería .

"Experiencia fluida y atractiva"

Paul Bakaus, experto en herramientas para desarrolladores de Google especializado en AMP, dice que tanto lectores como anunciantes pueden resultar beneficiados de esta simplificación de la web.

"Una página AMP es, simplemente, una HTML normal con algunas restricciones y elementos adicionales", explica Bakaus.

Getty Images

En torno al 40% de los usuarios abandona una página si tarda más de tres segundos en cargarse.

"Las páginas web y los anuncios publicados en AMP cargan inmediatamente, ofreciendo a los usuarios una experiencia fluida y atractiva en móvil y escritorio", se lee en el sitio web que Google destinó al proyecto.

"Los editores y anunciantes pueden decidir cómo presentar su contenido y qué proveedores de tecnología utilizar".

Según los últimos informes de Google, ya hay más de 1,5 MB páginas AMP publicadas hasta la fecha, desde que se lanzó el proyecto en febrero de 2016.

Las AMP -al igual que las páginas convencionales- usan lenguaje HTML, por eso su nombre completo es AMP HTML y su aspecto es muy similar.

Pero ¿cómo saber si estás accediendo a una de estas páginas?

Muy sencillo: fíjate en el pequeño símbolo de un relámpago (acompañado de las letras AMP) que aparece en algunos de los resultados cuando haces una búsqueda en Google a través del celular.

También puedes observarlo en la dirección URL de la página en cuestión; si es AMP, verás las siglas al inicio del enlace, justo antes del nombre del sitio web al que estás accediendo.

Las desventajas

Las AMP han crecido enormemente.

Google ya tiene acuerdos con más de 100 medios de comunicación internacionales de 23 países -desde la BBC hasta The Washington Post , The Economist, The New York Times , El País, The Guardian o la revista Vogue - y con más de 30 plataformas digitales como Twitter, Pinterest, WordPress o LinkedIn.

El gigante tecnológico dice que cualquier desarrollador puede adaptar sus páginas a AMP, ya que se trata de un código abierto.

Las AMP tienen muchas ventajas para los usuarios -su velocidad, ahorro de datos o reducción de avisos publicitarios-, aunque no siempre son la mejor opción.

Entre sus desventajas, se encuentra la imposibilidad de incluir retransmisiones de video, formularios y elementos complejos que pesen mucho, como las funcionalidades JavaScript (también llamadas "script"), que permiten, por ejemplo, integrar botones para acceder a las redes sociales.