Paralizado el departamento de Arauca vías de hecho de las Organizaciones Sociales

Taponamientos viales se vienen presentando en los principales corredores de movilidad en el departamento de Arauca por parte de campesinos y organizaciones sociales, como medida de presión al gobierno departamental para mejorar el sistema de salud.

El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia lidera esta toma de vías en los puntos de acceso a la capital del departamento de Arauca, sector de La Antioqueña, eje vial que comunica al campo petrolero de Caño Limón, como a los demás municipios del departamento e interior del país.

Otras obstrucciones viales se presentan en la vía Saravena – Tame, así como Saravena – Cubará, sector conocido como Cuatro Esquinas, corredor vial que conduce hacia los Santanderes.

La jornada de movilización convocada por el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia es indefinida y la realizan en defensa de la salud de los araucanos al no obtener respuesta los usuarios de parte del gobierno departamental como de las EPS que operan en la región. Segúnlos estimativos, la cartera morosa que tienen las EPS y la Unidad de Salud de Arauca con los Hospitales supera los 60 mil millones de pesos.

“Un solo sector y un municipio es el que quiere promover la jornada de protesta, movilización y vías de hecho a partir del 1 de mayo en el departamento”, fue la respuesta del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene al conocer la intención de protesta y movilización del Movimiento Político de Masas Popular y Social del Oriente de Colombia para exigir los derechos a la salud.

El mandatario fue más allá, argumentando que el interés por promover este tipo de movilización es para que la ESE departamental para el municipio de Tame no sea una realidad, teniendo en cuenta que debilitará la prestación de servicios de salud del Hospital del Sarare en el municipio de Saravena. “El interés es que la ESE de San Antonio de Tame no vaya, esa es la realidad, lo que siento y la podrán ocultar bajo cualquier figura, pero todo es para decir no se puede crear la ESE Tame, argumentó el señalar el gobernador Alvarado Bestene.

El mandatario fue enfático en señalar que la administración que presiden, ha sido el único gobierno que ha realizado audiencias públicas en salud en medio de todas las crisis de los años anteriores, una situación que no la afrontó ningún gobierno que no le puso la cara al pueblo para solucionar esta problemática.

“Este ha sido el único departamento y la única gobernación que ha hecho foros con la misma salud, con todas las organizaciones, como las hice el año pasado y comienzo de este con las organizaciones sociales”, argumentó el mandatario regional.

Con este paro, en la que no ha habido movilidad vial en todo el departamento de Arauca por la obstrucción vial de acceso y salida, no se conoce una reacción por parte del gobierno departamental que tiene la solución para sentarse a dialogar con los manifestantes.

Por su parte, campesinos del municipio de Cravo Norte también apoyan estas vías de hecho en el sector de La Antioqueña, punto de acceso a la ciudad de Arauca,c capital del departamento, exigiendo el mejoramiento de la vía que de Arauca conduce a esta localidad donde se han invertido más de 75.000 millones de pesos y no cuentan con este carreteable.