"Gobierno ha conducido a Chile por el camino equivocado", según Piñera

El exmandatario conservador Sebastián Piñera (2010-2014), precandidato para las presidenciales de noviembre próximo, aseguró hoy que el Gobierno de la Nueva Mayoría ha conducido a Chile por el camino equivocado.

"Yo creo que la Nueva Mayoría -coalición de Gobierno- como la conocimos, no debería seguir existiendo porque ha sido una coalición política que ha conducido a Chile por el camino equivocado", recalcó Piñera, en una actividad realizada este lunes con motivo del Día del Trabajador.

En opinión del empresario, "Chile hoy no crece, no crea trabajo, no mejora la calidad de los empleos, la salud esta en crisis, la educación estancada, la delincuencia fuera de control".

"Eso ha causado mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso Chile se merece un Gobierno mejor", enfatizó Piñera, que en los últimos años ha sido un constante crítico de la Administración de Bachelet.

El exmandatario, que ratificó su participación en las primarias de Chile Vamos, a mediados de año, aseguró que en su programa de Gobierno "la principal prioridad y preocupación va a ser volver a crear muchos y buenos empleos con salarios justos".

"Hoy día nuestro país no está creando empleos o muy pocos empleos. La calidad de los empleos es cada día más precaria. Los salarios se están estancando y todo eso repercute en la calidad de vida", aseveró.