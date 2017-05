Dos detenidos por actos vandálicos durante paro general en Puerto Rico

Dos personas fueron detenidas en Puerto Rico tras lanzar objetos contra la sucursal de un banco en Hato Rey, en la conocida como Milla de Oro, cerca de San Juan, en el marco del paro nacional contra los recortes presupuestarios en la isla, informó hoy la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández.

En una conferencia de prensa, Hernández aseguró que la Policía "no tiene" y "no usa" gases lacrimógenos, como denuncian algunos manifestantes. "La Policía no tiene y no usa gases lacrimógenos, al igual que balas de goma", dijo.

La superintendente sostuvo que las dos personas detenidas están siendo interrogadas y explicó que cuatro edificios de la zona presentan daños y cristales rotos.

Sobre hechos de vandalismo e incidentes acaecidos en otras ciudades de la isla, indicó que se han producido algunos en Comerío (interior), Mayagüez (oeste) y Aguadilla (noroeste).

La manifestación de hoy coincide con el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

Varias organizaciones sociales y sindicales han convocado para hoy un paro nacional en contra de las medidas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y aplicadas por el ejecutivo ante la grave crisis financiera de la isla, que acumula una deuda de mas de 60.000 millones de dólares.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

De ahí surgió la ley Promesa, que establece la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y que ha planteado varios recortes al gasto y en corporaciones públicas para atender la crisis fiscal.