Trump genera polémica al sugerir que guerra civil EEUU pudo haberse evitado

El presidente de EE.UU., Donald Trump, generó hoy polémica al sugerir que uno de sus predecesores, Andrew Jackson (1829-1837), pudo haber evitado la guerra civil estadounidense (1861-1865), una afirmación que parece restar importancia a la causa central de ese conflicto: la esclavitud.

En una entrevista publicada hoy por el diario conservador The Washington Examiner, Trump volvió a elogiar a Jackson, uno de sus presidentes favoritos y con el que le han comparado algunos historiadores por su discurso populista y su campaña contra el sistema establecido en Washington.

"Si Andrew Jackson hubiera llegado un poco más tarde (al poder), no habría habido guerra civil. Era una persona muy dura, pero tenía un gran corazón", aseguró Trump.

"Y estaba muy enfadado, veía lo que estaba pasando en lo relativo a la guerra civil, y dijo: 'no hay razón para esto'. La gente no se da cuenta, sobre la guerra civil... Si lo piensas, ¿por qué? La gente no hace esa pregunta, pero ¿por qué hubo guerra civil? ¿Por qué no se pudo arreglar eso (antes)?", agregó.

La primera reacción a esas declaraciones fue la observación, por parte de historiadores y periodistas, de que Jackson murió en 1845, más de una década antes del comienzo de la guerra civil, en 1861.

No obstante, Jackson sí protagonizó un episodio que se considera un precursor de la guerra civil, la llamada "crisis de la anulación", en la que el entonces mandatario amenazó con la fuerza militar al estado de Carolina del Sur para obligarle a pagar impuestos.

Aún así, Trump pareció sugerir que, si Jackson hubiera estado en el poder justo antes del estallido de la guerra civil, pudo haberla evitado, probablemente mediante una negociación para resolver las demandas de los estados secesionistas del sur.

Esa insinuación obvia el complicado problema de la esclavitud, considerado la principal causa del conflicto armado y que además tocaba de cerca a Jackson, que fue propietario de unos 150 esclavos a los que tenía trabajando en su finca de Tennessee.

"¿Está Trump diciendo que le habría parecido bien una eliminación gradual o parcial de la esclavitud? ¿Era ese realmente un problema que podía resolverse negociando? ¿O piensa acaso que Jackson, un propietario de esclavos, habría convencido de alguna forma al Sur de que abandonaran inmediatamente la esclavitud?", escribió al respecto Aaron Blake, un columnista del diario The Washington Post.

El hecho de que Trump se preguntara "¿por qué hubo guerra civil?" sin llegar a mencionar la esclavitud le mereció críticas como la de Chelsea Clinton, la hija del expresidente Bill Clinton y la que fuera candidata demócrata y rival del actual mandatario en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

"La respuesta tiene una sola palabra: esclavitud", escribió Chelsea Clinton en su cuenta oficial de la red social Twitter, donde recordó que Jackson tenía "150" esclavos bajo su propiedad cuando murió.

Las declaraciones de Trump se parecen a otras que hizo la semana pasada sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, al sugerir en una entrevista que no hay "ninguna razón" que explique por qué no hay ya paz entre esos dos pueblos, y encajan con su idea de que el negociador adecuado puede evitar cualquier guerra.