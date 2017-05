Residente pide al Gobierno de P.Rico que le haga frente a la Junta Fiscal

El rapero Residente, antiguo integrante de Calle 13, pidió hoy en el paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones sociales de Puerto Rico que el Gobierno de la isla "saque fuerza y eche frente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)" impuesta por EE.UU. para paliar la crisis del Estado Asociado.

El cantante puertorriqueño participó de la manifestación central de la huelga, que se lleva a cabo en Hato Rey, el distrito financiero aledaño a la capital, y recalcó que esta no era en contra de ningún partido sino en respuesta a las medidas de austeridad impuestas por la JSF y puestas en práctica por el Ejecutivo local.

"Para mí era fundamental estar acá. Como estudiante eterno del mundo, mi razón principal es por los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Esto muy seguro que lo que está pasando es totalmente injusto. Quitarle toda esa cantidad de dinero a la UPR, que es el alma del país, porque la juventud son los que mueven el espíritu y ellos vienen y no se les puede quitar", dijo.

La UPR lleva casi un mes de huelga en contra de los recortes.

A su vez, indicó que había asistido "por todos los trabajadores".

"Mi papá me enseñó desde chico a manifestarme, a hacerme militante. Me enseñó que los trabajadores de Puerto Rico también son fundamentales para el desarrollo del país y por eso también estamos acá. Primero, esto no es una manifestación político-partidista, como unos dicen. Esto es del pueblo, no lo politicen", agregó.

Por último, pidió que se audite la deuda de la isla.