Miguel Bosé, cual "Gulliver" recala en Puerto Rico en su gira "Estaré 2017"

Casi un mes después de haber cumplido los 60 años, Miguel Bosé, cual "Gulliver" recaló hoy en San Juan de Puerto Rico, dentro de su gira "Estaré 2017" en la que demostró que sigue siendo el mismo "Bandido" de siempre y que el público le tiene "Siempre en mi mente".

Un publicó entregado desde el primer momento recibió hoy con las manos abiertas y las ganas preparadas, a un Miguel Bosé que ofreció a los asistentes sus canciones de ayer y de hoy sin dejarse ni una sola en el tintero.

Con una puesta en escena cuasi teatral y un juego de luces minucioso, Bosé ofreció dos horas de concierto en el que destacó, entre otros, el momento más emotivo de la noche registrado cuando cantó "Amiga" en homenaje a su sobrina Bimba Bosé, fallecida el 23 de enero de este año, y durante cuya interpretación se emocionó.

"Dedicado a ella que se fue", dijo antes de comenzar a cantar la pieza.

En contraste las dos canciones más coreadas por la totalidad del Coliseo de San Juan José M. Agrelot, donde se ofreció el concierto, fueron "Como un lobo" y Bandido".

Ni un solo alma dejó de bailar y sentir como suyas ambas piezas.

Con la canción "Nada Particular" el cantante recordó que era la escribió en 1992 por la guerra de la antigua Yugoslavia.

En este sentido, explicó que es un tema que habla de "paz, solidaridad, exilio, esfuerzo e integración" y se declaró "un hombre de paz" a la vez que indicó que no quería dejarles a sus hijos "un mundo con muros".

También señaló que deseaba dejarles " el mejor de los mundos posibles" y no quería "ponerles puertas al campo".

A su vez, Bosé volvió a referirse a sus hijos cuando cantó "Estaré", una canción dedicada a ellos en la que les "explico que no importa donde yo esté, siempre estaré en su corazón".

Por otro lado, el cantante español no dudo en demostrar e indicar al publico, que estaba sobre el escenario gracias a ellos.

Al comenzar la velada les anunció que todo lo que iba a pasar "es culpa de ustedes, son culpables de lo que me ha pasado en la música. Os amo a todos vosotros que estáis aquí esta noche".

"Sereno", "Duende", "Nena", "Aire soy", "Amo", "Mirarte", "Nada particular", "No hay un corazón", "Amiga", "Morir de amor", "Creo en ti", Linda", "Hojas secas", "Superman", "Diablo", "Estaré", "Como un lobo", "Siempre en mi mente", "Morena mia", "Si tu no vuelves", "Gulliver", "Bambú", "Solo si", "Bandido", "Hacer por hacer" y "Te amaré", fueron las canciones interpretadas por Bosé.