10 canciones emblemáticas que exaltan, denuncian o repudian el trabajo

Música en el trabajo... y el trabajo en la música.

Cada año, el Día Internacional de los Trabajadores celebra la contribución de los asalariados a la economía y llama la atención sobre los problemas que los afectan y deben resolverse.

Pero más allá de esta fecha específica, el tema del trabajo siempre ha estado presente en la música , con canciones que lo ensalzan, critican sus condiciones o directamente exigen abolirlo en favor del ocio.

Muchas canciones hablan sobre los padecimientos del trabajo.

BBC Mundo escogió algunas de las canciones más emblemáticas y curiosas sobre el mundo laboral, teniendo en cuenta sugerencias que enviaron ustedes, los lectores, por Facebook.

Reconocemos que la selección puede ser un tanto subjetiva y caprichosa . En la lista hay temas clásicos y no tan clásicos, serios y con humor. Los estilos son variados.

1. "La Internacional"

Es la canción más famosa del movimiento obrero, un himno de los trabajadores, los partidos socialistas y comunistas, y las organizaciones anarquistas en todo el mundo.

Habla sobre la necesidad de que la clase obrera luche para acabar con la opresión más allá de las diferencias culturales y de nacionalidad .

La letra fue escrita en francés por Eugène Pottier en 1871 como parte de su obra "Cantos Revolucionarios". La música se la puso el belga Pierre Degeyter en 1888.

2. Víctor Jara: "Cuando voy al trabajo"

"Cuando voy al trabajo pienso en ti", comienza diciendo esta canción del maestro, poeta, director teatral, cantautor y activista político chileno Víctor Jara.

Jara fue torturado y asesinado en el inicio del régimen de Augusto Pinochet en 1973.

El tema recorre una jornada laboral en la que siempre está presente una mujer con la que "amarramos los sueños" .

3. Atahualpa Yupanqui: "El arriero"

"Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas" , dice esta canción del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui , uno de los mayores exponentes de la música folclórica del país sudamericano en el siglo XX.

En ella cuenta los padecimientos de los arrieros que llevaban el ganado de un sitio a otro a grandes distancias, enfrentando las inclemencias del tiempo y las dificultades del paisaje, por encargo de los acomodados dueños de las tierras.

(El grupo de rock argentino Divididos hizo una versión de este tema).

4. John Lennon: "Working Class Hero"

Un himno moderno contra las injusticias laborales.

Describe la opresión sufrida desde la cuna sólo por pertenecer a una familia de clase trabajadora, como aquella a la que pertenecía el ex-Beatle en Liverpool: "Tan pronto como naces te hacen sentir pequeño" .

La canción, de principios de la década de 1970, es una fuerte crítica a la diferencia de clases.

5. Raphael: "Canción del trabajo"

"El trabajo nace con la persona / va grabado sobre su piel / y ya siempre le acompaña / como el amigo mas fiel", dice esta canción pegadiza de Miguel Rafael Martos Sánchez, el cantante español más conocido como Raphael .

Este tema es de mediados de la década de los años 60 y presenta una curiosidad: tiene ritmo de ska .

6. Chico Buarque: "Vai trabalhar, Vagabundo"

Uno de los grandes cantautores de la música brasileña critica en esta canción la omnipresencia del trabajo en la vida, a la que puede dejar vacía.

Con una bella mezcla de poesía e ironía, dice: "Prepara tu documento, sella tu corazón, no pierdas ni un momento".

"Entrégate, púdrete, ve a trabajar" .

7. Guillermo Portabales: "El carretero"

Una canción sugerida por los lectores de BBC Mundo, del cantautor y guitarrista cubano Guillermo Portabales .

Portabales, quien entre las décadas de los años 30 y 60 popularizó la guajira -un estilo musical de tema campesino- retrata la dura vida de un carretero.

"Yo trabajo sin reposo, para poderme casar , que / Yo trabajo sin reposo para poderme casar / Y si lo puedo lograr seré un guajiro dichoso".

8. Donna Summer: "She Works Hard for the Money"

Este es otro de los temas propuestos por los lectores. Un himno de los años 80 de la cantante estadounidense Donna Summer .

La canción, de la que Summer es coautora, cuenta la historia de una mujer que "trabaja duro para ganar dinero".

Está basado en un encuentro de la cantante con una empleada de un baño público llamada Onetta, cuyo nombre aparece en la canción y aparece en la contratapa del disco.

9. Lou Reed: "Don't Talk To Me About Work"

Las dos entradas finales las reservamos a dos canciones que no quieren saber nada del trabajo .

La primera pertenece a el ex Velvet Underground Lou Reed .

Dice: "No me hables de trabajo / Por favor, no me hables de trabajo / Estoy tapado hasta los ojos / De trabajo, de trabajo".

10. Los Auténticos Decadentes: "La guitarra"

Finalmente, una canción de una banda argentina que mezcla humor e ironía con ritmos latinos: los Auténticos Decadentes .

En algunos países, "La guitarra" se ha convertido en un himno de los jóvenes que quieren escapar del mandato social y familiar por que sean universitarios, profesionales y maridos para, en su lugar, dedicarse a otras cosas.

"Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar / Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz".

