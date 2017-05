6 niños actores que, tras alcanzar la fama, abandonaron sus carreras

Getty Images

Stranger Things es uno de los programas más exitosos de Netflix.

Los niños estrellas han sido una parte crucial de Hollywood durante generaciones, pero muchos de ellos eligen carreras totalmente diferentes cuando se convierten en adultos.

La segunda temporada del enormemente popular drama de Netflix, Stranger Things , se estrenará para Halloween de este año.

La serie, protagonizada por Winona Ryder y David Harbour, depende en gran medida de su elenco de actores infantiles , que interpretan a algunos de los personajes principales.

Las jóvenes estrellas han sido elogiadas por sus actuaciones en el programa y podrían tener brillantes futuros en Hollywood por delante.

Pero el brillo y el glamour de la industria del entretenimiento no es para todos.

Por cada Drew Barrymore o Jodie Foster hay un montón de niños actores que decidieron tomar direcciones totalmente diferentes.

Les presentamos seis niños estrellas que dejaron actuar y siguieron otras carreras.

Peter Ostrum

Tal vez el nombre no les suena, pero Ostrum interpretó a Charlie en la adaptación a la gran pantalla de "Charlie y la fábrica de chocolate" de Roald Dahl.

La película de 1971 mostró a Ostrum junto a otros cuatro actores infantiles como uno de los cinco ganadores de los billetes de oro de Willy Wonka.

"Todos piensan que actuar es una profesión muy glamorosa, pero es una profesión difícil", dijo después de protagonizar la película.

Eso puede explicar por qué dejó de actuar y se convirtió en un veterinario.

Algunos de los otros jóvenes actores de la película lograron papeles en la gran pantalla en los años posteriores, pero casi todos se alejaron de Hollywood.

Michael Bollner, que interpretó a Augustus Gloop, por ejemplo, ahora trabaja como contador en Múnich.

Mara Wilson

Rex / Getty

En la década de 1990 era difícil ir al cine a ver una película con niños sin ver a Mara Wilson en ella.

Como menor, protagonizó "Milagro en la calle 34", "Papá por siempre" y quizá su más reconocido papel como Matilda en la película homónima.

Pero al entrar en la adolescencia, la exactriz infantil se retiró de los focos.

"Tenía 13 años y era torpe, ya no era más una niñita linda ", le dijo Wilson a The Huffington Post en 2013.

"Hollywood no me quería en ese momento, y yo también estaba en otra etapa. Así que después de un tiempo lo veo como una ruptura mutua".

Wilson se convirtió en escritora y el año pasado lanzó el libro: Where Am I Now? (¿Dónde estoy ahora?)

También salió, como bisexual, en apoyo de las víctimas del ataque a un club nocturno gay en Orlando.

Mary Badham

Rex / Getty

La novela de Harper Lee "Matar a un ruiseñor" fue un fenómeno literario instantáneo cuando fue lanzada por primera vez en 1960. Y todavía se considera un clásico.

Cuando se hizo la adaptación a la gran pantalla, Mary Badham fue contratada para desempeñar el papel de Scout, la joven narradora del libro.

Badham se convirtió en la actriz más joven nominada a la categoría de mejor actriz de reparto en los Oscar después de su aparición en la película (aunque el récord fue roto una década más tarde por Tatum O'Neal).

La pequeña actriz volvió a actuar en otras películas de los años 60, pero después renunció a la profesión para el resto de su vida... con una excepción.

Convencieron a Badham para un papel secundario en Our Very Own , luego de que su director, Cameron Watson, dijera que no aceptaría a ninguna otra actriz para el papel.

Ahora trabaja como restauradora de arte y como coordinadora de exámenes universitarios, pero a menudo escribe sobre su experiencia en "Matar a un ruiseñor" y asistió a una proyección especial de la película con el presidente Obama en 2012.

"Cuando me jubilé, estaba en una edad intermedia, ya no era una niña, tampoco una mujer y no estaban escribiendo guiones para esa edad", comentó la exactriz.

Shirley Temple

Getty Images

No muchos pueden contar que comenzaron su carrera a los 3 años, pero eso es exactamente lo que hizo Shirley Temple.

Como actriz infantil, protagonizó toda una serie de películas, incluyendo Bright Eyes, The Little Princess, Heidi y Captain January.

Pero como adulta ingresó a la política y a los asuntos públicos, convirtiéndose en recaudadora de fondos republicana y sirviendo tres años como embajadora de Estados Unidos en lo que entonces era Checoslovaquia.

Llegó a tener un mocktail (bebida sin alcohol) nombrado en su honor y que tiene ginger ale (o limonada) y un toque de granadina, adornado con un marrasquino.

Cuando Temple murió en 2014, a los 85 años, dejó atrás un legado notable. Ningún niño actor ha logrado nunca igualar su récord como estrella de superéxitos de cartelera durante cuatro años consecutivos.

Mark Lester

Getty / REX

Mark Lester tenía sólo 10 años cuando fue elegido como Oliver, para la adaptación del musical "Oliver".

La versión cinematográfica fue lanzada en 1968, 130 años después de que "Oliver Twist", la novela de Charles Dickens, fuera publicada por primera vez

Lester tuvo varios otros papeles durante la década siguiente, pero decidió renunciar a la actuación a los 19 años y se convirtió en un osteópata.

"Los actores infantiles que actúan como actores adultos nunca funcionan, excepto algunos. Jodie Foster fue la excepción", le dijo a The Independent .

Él y Michael Jackson -que nació en el mismo año- eran íntimos amigos y Lester se convirtió en el padrino de los tres hijos del cantante.

Ariana Richards

Richards tuvo algunos trabajos pequeños de actuación durante su niñez, pero saltó a la fama interpretando a Lex Murphy en "Jurassic Park" (1993) cuando tenía 12 años.

Volvió a la pantalla cuatro años más tarde para la continuación "Jurassic Park: el mundo perdido", pero luego se retiró de la actuación para centrarse en su carrera de arte.

Richards se graduó en 2001 de una licenciatura en arte y teatro y se convirtió en un a exitosa pintor a.

Pero en 2011 aseguró que volvería a la pantalla. "El interés en actuar nunca cambia. Actuar se lleva en la sangre y por supuesto que siempre estaré interesada", dijo.

De hecho, fue tentada nuevamente en 2013 para un papel en la película de televisión Battledogs.