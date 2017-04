[Fotos] La esposa del futbolista Santiago Arias posó para Soho

La modelo y esposa de Santiago Arias, Karin Jiménez, es la portada de la reciente edición de la revista Soho.

Karin le ha asegurado a Pulzo que “Santi me apoya en todo. Afortunadamente le gusta lo que hago, ya que me conoció en el medio del modelaje. Al igual que yo, quedó feliz con las fotos”.

Además agregó que “No me puso condiciones. Él me conoce y sabe que tengo un punto del cual no me paso”.

La locación fue en la isla de Barú, al norte de Colombia, el encargado de hacer la sesión fotográfica fue Felipe Bohórquez.

La modelo dijo que estas fotografías son especiales para ella “no sé si llamarlas atrevidas, pero la verdad no había hecho unas fotos así hasta el momento. Son muy sexis”.

Karin compartió las fotografías en su cuenta de Instagram.