Morales dice que Madres de Plaza de Mayo de Argentina lo consideran un hijo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó que las Madres de Plaza de Mayo en Argentina lo consideran un hijo por coincidir en sus luchas y les rindió un homenaje por los 40 años de la fundación de esta organización.

En un discurso en la región de Cochabamba (centro), recordó que un día como hoy en 1977 se formó esta asociación humanitaria que reclama por sus hijos desaparecidos durante el período dictatorial (1976-1983) en Argentina, que dejó más de 30 mil desaparecidos.

"Algunas de ellas me dice: mi hijo, me tratan de hijo porque coincidimos con nuestras luchas. Más de 30 mil desaparecidos. No ven a hijos, hijas, esposos, duele", dijo Morales en la entrega de una escuela en el pueblo de Tiraque.

El gobernante destacó el respeto que tiene por el modelo de organización de las Madres de la Plaza de Mayo, una "lucha pacífica para la liberación de los pueblos de la patria grande", expresó.

"Nuestro homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, un aplauso a las hermanas, abuelas por tanta lucha", finalizó.