Jefe Parlamento denuncia que Maduro convocará Constituyente sin voto popular

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el opositor Julio Borges, aseguró hoy que el mandatario Nicolás Maduro pretende anunciar este lunes una "constituyente comunal", es decir sin someterla a votación popular, e indicó que sería la continuación del "golpe de Estado" en el país.

"Queremos dejar muy claro el día de hoy que cualquier paso en relación a convocar una Constituyente comunal no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado que se vive en Venezuela", dijo Borges en ruda de prensa.

Según explicó, dicha constituyente "no va a ser electa por el pueblo" sino que será escogida "a dedo" y que la misma tendrá "todos los poderes que hoy deberían estar en manos de un pueblo que lo que quiere es votar".

"De esta manera nosotros queremos convocar al pueblo venezolano a estar absolutamente alerta a lo que puede ser el día de mañana un nuevo intento para desconocer precisamente la soberanía de nuestro pueblo. ¿Quién es el dueño de una Constituyente? El pueblo venezolano (...) votando. No hay otra manera", afirmó.

En ese sentido, el jefe del Parlamento también aseveró que ya se ha comunicado con los cancilleres de los países "más importantes de la región" para ponerlos a tanto sobre esta acción e indicó están "alarmados" frente a la posibilidad de que la crisis de Venezuela "se vea ahora agravada por la convocatoria" de esta Constituyente.

Insistió en que "cualquier formula" que pretenda usar el Gobierno para "dar un paso sin el pueblo venezolano" es "un golpe de Estado".

La oposición venezolana viene denunciando desde hace un mes que en el país se ha dado un "golpe de Estado", luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicara dos sentencias, parcialmente retiradas, en las que asumía las competencias del Parlamento y limitaba la inmunidad de los diputados.

Borges recalcó hoy que para la oposición la solución de la crisis en Venezuela pasa por "elecciones libres", con observación internacional, sin políticos presos "ni inhabilitados", además de que se dé el "respeto a la AN", "la apertura de un canal humanitario de medicinas y alimentos y el hecho de que haya un desarme de los grupos paramilitares".

"Señor Nicolás Maduro, quiero que le quede claro (...) el problema no es la Constitución, el problema es usted. El problema no es convocar a una constituyente, el problema se llama Nicolás Maduro. El problema no es hacer anuncios para seguir rompiendo el hilo constitucional, el problema es hacer cumplir la Constitución", dijo

El opositor hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a quienes tienen "el poder" en los tribunales a tomar consciencia y estar del lado de la Constitución.