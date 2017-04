Capriles descarta retomar conversaciones con gobierno tras oferta del Papa

El líder opositor Henrique Capriles acompañando a los jóvenes universitarios en una vigilia convocada por el movimiento estudiantil, descartó retomar un proceso de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al ser consultado por la oferta del papa Francisco de intervenir en la crisis del país.

"Es importante que tenga claro que después del autogolpe han sido asesinado a más 30 venezolanos, cientos de heridos, 1400 detenciones arbitrarias. La propia Fiscal reconoce la ruptura del hilo constitucional y la no existencia del debido proceso en la mayoría de los casos", explicó.

Asimismo, Capriles sostuvo que con respecto al estado de las conversaciones, todos los venezolanos quieren dialogar.

"El Papa habla de la oposición dividida y no es verdad, habla como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un 'diálogo Zapatero", expresó.

Francisco consideró que un nuevo intento de facilitación del diálogo político en Venezuela, como en el que recientemente ha participado el Vaticano, debe producirse en "condiciones muy claras".

El pontífice dijo que los expresidentes que ya intervinieron como facilitadores entre las autoridades y la oposición -el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Ferndández, "están insistiendo" para volver a intentarlo.

"Están buscando el lugar", dijo el papa preguntado sobre el punto de vista del Vaticano, que acompañó ese proceso, por los medios de comunicación, entre ellos Efe, que viajaron con él en el avión de regreso a Roma desde El Cairo.

"Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras, parte de la oposición no quiere esto, que es curioso, la misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento", afirmó.

Ese diálogo político entre Gobierno y oposición venezolanos se lanzó en octubre pasado, pero la oposición abandonó las negociaciones menos de 40 días después acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de incumplir los acuerdos alcanzados.

Los mediadores presentaron a finales de enero una propuesta para reactivar el proceso, que la oposición desechó.

"Estoy informado de esto pero está en el aire todavía", agregó el papa sobre la posibilidad de reabrir el proceso.

"Todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo con las garantías necesarias, si no, jugamos 'tin pin pirulero'", dijo el pontífice argentino.