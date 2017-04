Los filmes de carácter social marcaron la 16 edición del festival de Tribeca

Los largometrajes de marcado carácter social fueron los protagonistas de la 16 edición del Festival de Cine de Tribeca, que cerró hoy sus puertas con la proyección de las cintas ganadoras tras diez días de estrenos y alfombras rojas.

Nueva York, 30 abr (EFE).- Los largometrajes de marcado carácter social fueron los protagonistas de la 16 edición del Festival de Cine de Tribeca, que cerró hoy sus puertas con la proyección de las cintas ganadoras tras diez días de estrenos y alfombras rojas.

El drama de las migraciones, la discriminación, la exclusión social o la invisibilidad de ciertos colectivos y los problemas medioambientales son los temas más recurrentes en los filmes presentados este año, que fueron 97 largometrajes y 57 cortos de unos 40 países.

Entre las cintas galardonadas se encuentran "Keep the Change", la emotiva historia de amor entre dos personas que sufren de autismo, y "Son of Sofia", cuyo protagonista es un niño forzado a irse a vivir a otro país con su madre y a adaptarse a su nueva figura paterna.

Asimismo, las piezas ganadoras de los premios de la audiencia tocaron temas sensibles, como es el caso de "The Divine Order", un filme sobre la lucha de las mujeres suizas por su derecho al voto a finales de los años 60.

También sensible es el asunto sobre el que gira la película "Saturday Church", finalista de los premios del público, que narra el camino de un joven transgénero, criado en el barrio neoyorquino de El Bronx, en busca de su identidad.

Pero el documental más votado por la audiencia fue "Hondros", que rinde homenaje a la trayectoria del fotógrafo estadounidense Chris Hondros, fallecido en Libia mientras cubría la revolución de 2011.

Por otra parte, el ganador del premio al mejor cortometraje narrativo por "Retouch", el director Kaveh Mazaheri, recibió el galardón a través de una videoconferencia en directo desde Irán, ya que no pudo conseguir un visado a tiempo debido a la orden ejecutiva que prohíbe la entrada a ciudadanos de ese país en Estados Unidos.

Cabe destacar que, por primera vez en este certamen, las cinco películas ganadoras de las categorías más importantes fueron dirigidas por mujeres.

Mención especial recibieron las directoras indias Sarita Khurana y Smriti Mundhra, galardonadas con el premio a mejor director emergente por su trabajo "A Suitable Girl", que explora la presión cultural y familiar que lleva a las mujeres en su país a aceptar matrimonios concertados.

Entre los filmes galardonados solo hay uno de factura hispana, el largometraje "Nadie Nos Mira", de la argentina Julia Solomonoff, que ahonda en las dificultades de un inmigrante argentino que busca triunfar en Nueva York.

Su protagonista, el intérprete de la misma nacionalidad Guillermo Pfenning, se llevó el premio al mejor actor en la categoría de narrativa internacional.

No obstante, el festival incluyó otras muestras de cine en español, como "Sambá", la primera película dominicana que se exhibe en este certamen, y el documental "Elián", sobre el mediático caso del niño cubano Elián González.

El evento contó este año con la presencia de grandes estrellas como Tom Hanks, Emma Watson, Cate Blanchett y Robert De Niro, que han sido algunos de los actores que más flashes se han llevado.

Otros afamados nombres en Tribeca fueron los del director Francis Ford Coppola y los actores Al Pacino, Robert De Niro, James Caan, Robert Duvall y Diane Keaton, a quienes el festival reunió este sábado en un homenaje a la película "El Padrino".

En el 45 aniversario del que está considerado como uno de los mejores filmes de la historia, Coppola y el elenco protagonista recordaron en un coloquio las dificultades que afrontaron en el rodaje.

Tribeca celebró también el 25 aniversario de "Reservoir Dogs", cinta emblemática del cine independiente que marcó los inicios del director Quentin Tarantino, quien participó el viernes en una charla con el elenco.