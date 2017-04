Thiem: "No puedo estar decepcionado con mi nivel de juego"

El tenista austríaco Dominic Thiem ha asegurado, tras perder la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó ante el español Rafael Nadal (6-4 y 6-1), que no puede estar "decepcionado" por el nivel de juego que ha mostrado hoy.

"En el primer set competí bien, pero no pude mantener el nivel. Rafa es Rafa. Él no ha cometido ningún error no forzado ni me ha regalado ningún punto", ha lamentado.

En ese primer set, que ha perdido tras cometer "un pequeño error" y ceder el servicio en el décimo juego, es donde cree que se le ha escapado el partido. "Siempre es importante ganar el primer set contra los grandes. Si no lo haces, luego te juegan todavía mejor", ha afirmado.

Thiem ha explicado que no ha podido seguir el intercambio cuando Nadal llevaba la iniciativa y ha asegurado que, la próxima vez que se crucen, cambiará su forma "de jugarle".

El número 9 del ránking ATP ha asegurado que, tras jugar consecutivamente ante Murray, número uno del ránking ATP, y Nadal, quinto clasificado, ha ganado "en juego y en experiencia".

El austríaco ha alabado a Nadal y ha admitido que es el favorito para ganar en Roland Garros, que empieza en un mes. "Rafa es el mejor del mundo en tierra y probablemente ahora mismo sea el segundo mejor en el resto de superficies", ha reconocido.

Thiem se va de Barcelona "satisfecho" por su juego y su próximo objetivo es "mantener el nivel" demostrado en tierra batida para aspirar a un gran resultado en París, donde el año pasado ya fue semifinalista.