Bailly y Shaw se marchan lesionados a cuatro días de jugar ante el Celta

El Manchester United perdió este domingo, cuatro días antes de enfrentarse con el Celta de Vigo en la ida de semifinales de la Liga Europa, a dos efectivos más por lesión: el central marfileño Eric Bailly y el lateral izquierdo inglés Luke Shaw.

Shaw, de 21 años, se retiró con una dolencia en el tobillo a los 10 minutos y fue reemplazado por Antonio Valencia, mientras que Bailly, el único central sano que le queda a José Mourinho, tuvo que marcharse cojeando a los 61 minutos y su puesto lo ocupó Matteo Darmian.

"Todavía no sé nada de las lesiones. Creo que la de Luke Shaw debe ser una lesión importante, ya que no es normal abandonar el terreno de juego después de 10 minutos. Me temo que será algo gordo", aseguró Mourinho tras el partido ante el Swansea City (1-1).

El internacional izquierdo inglés, que costó 30 millones de libras a las arcas del conjunto de Old Trafford, ha sido criticado esta temporada por el entrenador luso por no esforzarse en exceso, ni en los partidos ni en los entrenamientos.

Además, este domingo el United perdió también al marfileño Bailly, quien tuvo que retirarse tras un choque con Fernando Llorente. El futbolista africano intentó continuar, pero no pudo y fue reemplazado por el italiano Darmian.

"Hemos perdido jugadores y hemos perdido puntos, ha sido un mal día", dijo Mourinho tras el 1-1 con el Swansea. "No es que pareciéramos cansados y exhaustos, es que estamos cansados y exhaustos. Este es el noveno partido que jugamos en abril y eso es inhumano. Tenemos una plantilla de 22 futbolistas que se ha visto reducida a 13 o 14. Todos están muy cansados", apuntó.

Las lesiones de Shaw y Bailly elevan a ocho el número de futbolistas en la enfermería de los 'Diablos Rojos': Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Timothy Fosu-Mensah y Paul Pogba (regresará el jueves), además de los mencionados Bailly y Shaw.

"En este momento podemos ir desde la cama al baño y rompernos una pierna", lamentó Mourinho. "Prefiero no hablar de Jones o de Smalling, sino de Juan Mata, que lo dio todo para estar disponible hoy", señaló.

"El jueves (frente al Celta) lo daremos todo. De eso no hay ninguna duda. Nos clasifiquemos o no para la final, eso no importa. Estoy muy feliz con los chicos", afirmó Mourinho.