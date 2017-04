2-1. Rivas y Kaká definen el triunfo del líder Orlando City; empata Portland

El centrocampista colombiano Carlos Rivas y el brasileño Kaká fueron los autores de los goles que permitieron a Orlando City vencer por 2-0 a los Rapids de Colorado, en la sesión sabatina de la novena jornada de competición de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), y consolidar el liderato de la Conferencia Este.

Kaká mostró estar completamente recuperado de la lesión y volvió a ser el líder en la dirección del juego ofensivo de Orlando City.

Rivas consiguió su primer gol de la temporada al rematar de zurda desde fuera del área a los 70 minutos y permitió al equipo de Orlando inaugurar el marcador al superar al portero Zac MacMath, que había sustituido al titular Tim Howard, que cumplió con el último de los tres partidos con que había sido suspendido.

Kaká volvió por primera vez a la competición desde que se lesionó en el partido inaugural de la nueva temporada.

Su ingreso se produjo a los 60 minutos, como sustituto, y la media hora de acción le bastó al brasileño para marcar el segundo tanto en el tiempo de descuento.

Orlando ha ganado sus cinco partidos de la temporada como local y llegó a 18 puntos (6-0-1), con los que lidera la Conferencia del Este.

Colorado está hundido en el sótano de la Conferencia Oeste, apenas con cuatro puntos (1-1-5).

En otros partidos de la novena jornada de la MLS, el uruguayo Cristian Techera marcó un tanto a los 80 minutos y los Whitecaps de Vancouver derrotaron 2-1 al Impact de Montreal, para ganar de visitantes por primera vez en la temporada.

Andrew Jackson-Hamel contribuyó con el otro gol de los Whitecaps, mientras que el volante italiano Marco Donadel consiguió el gol del honor del Impact.

Vancouver tiene ahora 10 puntos y marcha en el quinto peldaño del Oeste, mientras que el Impact es penúltimo del Este, con siete.

El New Yor City esta vez no necesitó los goles del español David Villa y con el doblete de Jack Harrison y el tanto del venezolano Yangel Herrera vencieron a domicilio 2-3 al Crew de Columbus, que recibió el apoyo de un gol del argentino Federico Higuain que no impidió la derrota de su equipo.

Los Red Bulls de Nueva York ganaron 2-1 al Fire de Chicago; los Earthquakes de San Jose vencieron a domicilio 0-1 a Minnesota United, Sporting Kansas City goleó 3-0 al Real Salt Lake y el FC Dallas empató a 2-2 de local ante los Timbers de Portland.

El partido entre Dallas y Portland tuvo como protagonistas a los argentinos Maximiliano Urruti y Sebastián Blanco. El primero marcó el 1-1 para el equipo texano, pero su compatriota Blanco se encargó de adelantar a los Timbers 1-2 antes de que Tesho Akindele pusiera el definitivo 2-2 en el marcador.

El duelo entre los equipos perdedores del Galaxy y el Union de Filadelfia concluyó con un empate a 0-0, que no permitió a ninguno de los dos salir de la crisis de juego en la que se encuentran.