Quiero que Colombia conozca mi trabajo en más de 40 años de servicio: Óscar Naranjo

Durante el lanzamiento de esta obra, el general en retiro, exnegociador en la meza de diálogos de La Habana y hoy vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, aseguró que responder a las preguntas de Julio fue más complicado que responder las del polígrafo a las que en muchas oportunidades se ha sometido.

La conversación comenzó despejando el por qué la mala actitud del ex presidente Andrés Pastrana hacia el hoy vicepresidente Naranjo, en un tono sobrio y claro, Naranjo relató que esa situación tiene que ver con una denuncia que en el pasado hizo contra del fallecido coronel Royne Chávez, jefe de seguridad en la Presidencia de Pastrana, dijo que Chávez se encargó de enlodar su nombre ante el entonces presidente Andrés pastrana.

Julio Sánchez contó que buena parte de la información, consignada en su libro, él la contrastó con los que llamó “malos” que fueron perseguidos por Naranjo, citó que por ejemplo en la muerte del narcotraficante Chepe Santacruz en marzo de 1996, un delincuente preso en una cárcel de Estados Unidos le aseguró que fue Carlos Castaño quien asesinó a Santacruz, esta afirmación fue negada por el vicepresidente y afirmó que se probó que la muerte del narcotraficante fue por disparos de la Policía durante un operativo.

El dialogo de Naranjo y Sánchez Cristo se extendió por una hora, con asistencia de por lo menos 500 personas en el auditorio José Asunción Silva. El libro fue editado por Edgar Téllez y prólogo de Enrique Santos. Editorial planeta.

Óscar Naranjo, el general de las mil batallas

No sé qué me llamó más la atención en este libro: si la franca impertinencia de las preguntas o la inteligencia franca de las respuestas. De la mano de un entrevistador incisivo y de un entrevistado que no evade preguntas, en estas páginas recorremos capítulos trascendentales y escabrosos de la reciente historia nacional. El nuevo vicepresidente de la República, el primer general de cuatro estrellas de la Policía, artífice de las más exitosas operaciones de inteligencia contra el narcotráfico y la guerrilla aborda aquí, de manera puntual, los momentos claves del país en los que estuvo presente, que abarcan más de 30 años de crisis y sobresaltos de toda índole.