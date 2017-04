“No creemos que el Gobierno alcance a cumplir con la entrega de las zonas veredales”: Marco Calarcá

Marco Calarcá, representante de la Farc ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, le dijo a Caracol Radio que es muy posible que el Gobierno no cumpla con el compromiso de entregar todas las zonas el próximo 30 de abril.

“Hay un compromiso que indica que el 30 de abril deberán estar listas todas las zonas y puntos veredales junto al material que se requiere allí para las viviendas. Lo que podemos decir es que faltando dos días y mirando el avance de las construcciones no vemos que se vaya a cumplir. Pienso que es imposible cumplir y poner una nueva fecha es difícil porque la confianza está minada ya que se han puesto muchos plazos y en todos han quedado mal”.

El pasado 26 de marzo el Gobierno y la guerrilla llegaron a ese acuerdo en Cartagena después de una gran reunión en la que se tomaron varias decisiones para acelerar el proceso de implementación del acuerdo. Según Calarcá, la guerrilla ha sido consciente de que el Gobierno necesita tiempo para cumplir con sus compromisos, pero reiteró que ya han sido varios los incumplimientos.

“Hay unas zonas que empezaron tarde y tienen retraso, pero la de Caño Indio, el Gallo y Agua Bonita son las que más tienen problemas. En Mesetas no se ha empezado a trabajar, hay otros en donde hay avances pero no se puede hablar de un cumplimiento total. Nosotros vamos a cumplir y nosotros lo estamos haciendo con lo que está pactado así que esperamos que el Gobierno haga lo mismo porque están presentando muchas excusas y no se avanza”.

Así mismo, dijo que a pesar del retraso en las zonas veredales se cumplirá con el cronograma del proceso de dejación de armas. El fin de semana el Gobierno podría dar un balance sobre el estado de todos estos lugares.