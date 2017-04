Gobierno promete rigor en caso de soldado alemán inscrito como refugiado

La titular de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, se comprometió hoy a "esclarecer rigurosamente" el caso del soldado alemán detenido el jueves que se hizo pasar por refugiado sirio y del que se sospecha que planeaba un atentado de carácter xenófobo en el país.

"Esclareceremos rigurosamente lo ocurrido y extraeremos duras consecuencias donde haga falta", dijo Von der Leyen, citada por su ministerio.

En un congreso a nivel de distrito de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en la localidad de Rosengarten-Nenndorf, en el estado federado de Baja Sajonia, la ministra informó de que ha encargado al inspector general del Ejercito examinar posibles repercusiones del caso en el entorno del acusado dentro de las fuerzas armadas.

Señaló, asimismo, que los Ministerios del Interior y de Defensa han creado un grupo de coordinación común que "analiza ahora de manera intensiva las muchas preguntas y ramificaciones" del caso.

La ministra no quiso dar más detalles para no entorpecer la investigación en curso, pero declaró que "el extremismo, del color que sea, la xenofobia y la ideología marrón" -en alusión al color que se asocia en Alemania al nazismo- "no tienen cabida ni en el ejército ni en la sociedad".

En tanto, el ministro del Interior, Thomas de Maizière, informó también hoy de la creación de un grupo de investigación dentro de la Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF) "que debe presentar resultados rápidamente", que se coordinarán con los del Ministerio de Defensa para obtener una conclusión global del caso.

"El grupo de investigación estudiará ahora de manera intensiva cómo pudo darse este caso y si pueden existir otros. En particular, analizaremos con lupa otras decisiones en las que hayan participado los traductores y oyentes implicados" en el caso, reveló.

El detenido, un teniente del Ejército alemán identificado como Franco A., de 28 años y natural de Offenbach (oeste), se registró en diciembre de 2015 como peticionario de asilo sirio en un centro de primera acogida y en enero de 2016 presentó formalmente su solicitud en Baviera.

Las autoridades tramitaron su expediente y le concedieron protección subsidiaria, la que se aplica a peticionarios que no cumplen los requisitos para ser asilados porque no sufren una persecución individual, pero que tampoco pueden ser expulsados ante el riesgo que sufrirían en su país de origen.

Los investigadores cayeron sobre su pista cuando fue arrestado el pasado febrero en el aeropuerto de Viena al ir a recoger una pistola que presuntamente había escondido en los baños un mes antes.

Austria envió a Alemania sus huellas y, al buscarlo en los archivos, descubrieron que estaba registrado como refugiado.

En tanto, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) advierte en un informe interno del peligro de personas que cometen atentados en solitario contra centros de acogida de refugiados.

Según publica el semanario "Der Spiegel", este documento interno señala que en el caso de este tipo de personas que actúan en solitario y a veces radicalizadas en internet, los organismos de seguridad "apenas cuentan con bases prometedoras en materia de prevención o investigación".

De los 418 sospechosos con nombre y apellido que cometieron el año pasado algún acto delictivo contra refugiados o albergues de solicitantes de asilo, sólo el 20 % eran conocidos por las autoridades como ultraderechistas y sólo tres eran considerados "potencialmente peligrosos".