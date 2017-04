Almagro: Salida de Venezuela no es la solución, sino la redemocratización

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó hoy que la salida de Venezuela del organismo "no es la solución" a la crisis política de la nación caribeña, sino "la redemocratización del país".

"Recibimos nota de la misión de Venezuela solicitando la salida de la OEA. Reiteramos que la salida de la OEA no es la solución, lo es la redemocratización del país", escribió Almagro en su cuenta de la red social Twitter.

Almagro no compareció ante la prensa después de recibir durante alrededor de 10 minutos a la representante de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, encargada de entregarle el documento en el que su Gobierno denuncia la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948, dando así el paso para salir del organismo, algo que no tiene precedentes y que no es efectivo hasta dentro de dos años.