[Video] 'Bon Appétit' la provocativa canción de Katy Perry

La estadounidense Katy Perry sigue dentro de los artistas con más éxitos musicales, pues 'Bon Appétit', el nuevo sencillo de la cantante se empieza a posicionar como una de las mejores canciones para este año.

La artista californiana contó con la colaboración del trío de raperos de Atlanta Migos, un grupo estadounidense de hip hop formado en el año 2009, sus sencillo más representativos son " Fight Night " (2014), " Look at My Dab " (2015) y la canción " Bad and Boujee " (2016).

Este nuevo sencillo se dio gracias a que el primer single “Chained to The Rhythm” del que será su nuevo disco haya alcanzado los primeros lugares en medio mundo.

Katy Perry sigue siendo una de las mejores artistas musicales. Además se le ha visto en el programa norteamericano ‘Saturday Night Life’ y que el próximo 20 de mayo será la tercera vez que presente el programa.

A través de su cuenta en YouTube anunció el lanzamiento de la canción.