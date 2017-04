Las Kardashian ignoran a Caitlyn Jenner

La publicación que hizo Jenner sobre las experiencias a lo largo de su vida “The Secrets of My Life de Caitlyn Jenner”, a causado que su familia se esté alejando de ella por el contenido que hay en el libro.

Según ha dicho People en Español, Khloé Kardashian fue la primera en dejarle de hablar. Durante el show radial de Andy Cohen Sirius XM est fue lo que dijo “es muy triste. Era muy cercana a Khloé. Durante 23 años la crié. La conocí cuando ella tenía 5 años”.

Kim Kardashian aprovechó el espacio en showKeeping Up With The Kardashians y manifestó que o que escribió Caitlyn Jenner “es una mentira”.

“Nunca he estado tan enojada y desilusionada con alguien en toda mi vida”.

Caitlyn Jenner hace parte de la familia Kardashian y hace poco tiempo tomó la decisión de contarle al mundo que adoptaría la condición de mujer, pues ha dicho en varias ocasiones que toda la vida se había sentido como mujer.

Su reconocimiento lo obtuvo por sus logros en el atletismo y el automovilismo como William Bruce Jenner.