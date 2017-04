Toda África en un solo espacio virtual

"DotAfrica" (PuntoÁfrica, en español) es la nueva identidad virtual de 55 países, un dominio de nivel superior (TLD) que pretende impulsar a la comunidad, compañías, organizaciones y mercados bajo una seña de identidad única, hecha desde África, para África y por africanos.

Nairobi, 29 abr (EFE).- "DotAfrica" (PuntoÁfrica, en español) es la nueva identidad virtual de 55 países, un dominio de nivel superior (TLD) que pretende impulsar a la comunidad, compañías, organizaciones y mercados bajo una seña de identidad única, hecha desde África, para África y por africanos.

Entrar en la web y teclear el nombre de tu empresa o periódico favorito seguido de ".com", ".net" o el dominio propio del país de origen, tales como ".ke" o ".ug", puede tener los días contados en África, ya que el continente podrá utilizar a partir del próximo 4 de julio la extensión ".africa".

África, un mercado de rápido crecimiento con más de mil millones de usuarios potenciales, da un paso al frente para mostrar a los consumidores que la marca se identifica con el continente y que ahora pueden hacer palpable su crecimiento y desarrollo en decenas de países.

Este dominio de nivel superior genérico (gTLD) facilitará a gobiernos, empresas y a la sociedad civil construir marcas y promover el desarrollo.

Además, permitirá ampliar la huella de una marca a toda una región, estableciendo un hogar para los servicios, productos e información específicos del continente, según explica su web.

África tiene la población más joven del mundo y seis de las diez economías de crecimiento más rápido, así como un nido de emprendedores que reclamaba más presencia regional sin estar confinados a los límites de un solo país, razón principal que llevó a la Unión Africana (UA) a apostar por este proyecto tecnológico.

"África recupera su identidad digital. DotAfrica nos permitirá contar nuestra propia historia", dijo la presidenta saliente de la Comisión de la UA, Nkosazana Dlamini Zuma, durante el reciente lanzamiento del dominio.

Los orígenes de "dotAfrica" se remontan al año 2000, cuando un grupo de profesionales de internet del continente argumentó la importancia de que fueran los propios africanos los que ejecutaran un proyecto así para beneficio de los 55 países.

Entonces, la Comisión de la UA, los gobiernos individuales africanos, agencias y organizaciones regionales apoyaron la idea y en 2010 los ministros encargados de Comunicación y Tecnología de la Información pidieron a la organización que estableciera la estructura para la implementación de "dotAfrica".

La UA solicitó que este dominio fuera un nuevo gTLD a través de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), organización responsable de la coordinación de los sistemas globales de internet de identificadores únicos, y a través de un proceso de licitación nombró a UniForum SA proveedor del registro.

UniForum, una empresa sin ánimo de lucro con sede en Johannesburgo, lanzó un nuevo proceso de solicitud de dominio en 2012.

Ahora y desde el pasado 4 de abril, los propietarios de marcas ya registradas pueden inscribir sus nombres con el dominio ".africa" antes de que se ponga a disposición del público en junio.

Será el próximo 4 de julio cuando los dominios estarán listos para ser usados y los africanos podrán disfrutar, tras un largo proceso, de este vehículo con identidad propia que permitirá contribuir a la economía digital africana y global.

Sin embargo, este proyecto tecnológico también cuenta con algunos escépticos.

"La mayoría de las personas que conozco generalmente prefieren obtener un '.com' si están haciendo un negocio fuera del país. Está por ver si funcionará", dice a Efe el jefe de operaciones de iHUB, empresa tecnológica keniana, Josiah Mugambi.

"Tener un solo dominio no tiene por qué traducirse a que todas las empresas comiencen a utilizarlo. Muchos países del continente se enorgullecen de su soberanía y a menudo prefieren el ámbito de sus países", opina Mugambi, que a no ser que tenga un sentido estratégico en el futuro, dice no haber pensado en utilizarlo.

Pero la Unión Africana insiste en que es una oportunidad única de "empujar tecnológicamente a todo el continente" y que permitirá que "el comercio electrónico, la tecnología y la infraestructura florezcan".

Mil millones de habitantes, 1.700 lenguas autóctonas, así como cientos de tribus, culturas y tradiciones muy diversas, estarán a partir de julio bajo el mismo paraguas tecnológico.