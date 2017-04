Evans se mantiene líder, pero con Neuville pisándole los talones

El británico Elfyn Evans(Ford Fiesta) se mantiene al frente del Rally de Argentina, quintaprueba del Mundial, tras disputarse la penúltima jornada, en la queel belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) trepó hasta la segundaplaza y está a sólo 11.5 segundos.

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- El británico Elfyn Evans(Ford Fiesta) se mantiene al frente del Rally de Argentina, quintaprueba del Mundial, tras disputarse la penúltima jornada, en la queel belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) trepó hasta la segundaplaza y está a sólo 11.5 segundos.

El galés, que persigue su primera victoria mundialista, tienepisándole los talones a Neuville, que comenzó la jornada a poco másde un minuto. El podio provisional lo completa el estonio Ott Tanak(Ford Fiesta), tercero a 26.8.

"No podríamos haber pedido más este sábado. El día no comenzó muybien después de pinchar en el primer tramo. Las cosas mejorarondespués y pudimos atrapar a Mads para ascender al segundo lugar. Elcoche iba bien y me sentí cómodo", dijo Neuville.

"Hemos atacado un poco en las especiales finales para intentar yreducir la diferencia con Elfyn. El objetivo siempre es ganar, perova a ser una lucha dura, no sólo por la victoria, sino para defendernuestra posición actual de los que nos persiguen. Veremos quésucede", agregó el belga.

El líder del Mundial, el francés Sebastien Ogier (Ford Fiesta),se mantiene en la cuarta plaza, ahora a 49.9 de Evans.

Dos pinchazos fueron la causa de que Evans viera recortada tandrásticamente la ventaja con la que comenzó la jornada.

El noruego Mads Ostberg comenzó el día desde el segundo puesto apoco menos de un minuto de Evans, pero un accidente le obligó aabandonar.

El español Dani Sordo (Hyundai i20), que el primer día ya cedióonce minutos, ocupa la novena plaza a 13:26.8 del líder.

"Ser el primero en la carretera hizo que hoy casi fuera imposibleconseguir buenos tiempos, pero éstas son las reglas. Hemos tenidomuy poca suerte este fin de semana, pero estoy seguro de que serámejor la próxima vez", dijo el español en declaraciones que difundesu equipo.

"Simplemente queríamos salir y disfrutar. Nos hemos beneficiadode las desgracias de otras tripulaciones para mejorar algunasposiciones, y ahora estamos entre los diez primeros. Mañana vamos aadoptar una estrategia similar, tratando de llevar el coche a metade forma segura y luego a esperar a Portugal", agregó.

Este domingo acaba el rally con la disputa de sólo tres tramos,el último de ellos a las 17.18 CET (15.18 GMT).

- Clasificación general:

1. Elfyn Evans (GBR/Ford) 2h.53:45.7

2. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) a 11.5

3. Ott Tanak (EST/Ford) a 23.8

4. Sebastien Ogier (FRA/Ford) a 49.9

5. Jati-Matti Latvala (FIN/Toyota) a 1:24.6

-------

9. Dani Sordo-Martí (Esp/Hyundai) a 13:26.8.