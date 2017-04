Simeone: "El equipo interpretó muy bien cómo había que salir a este partido"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha destacado al término del partido ante la UD Las Palmas (0-5) que su equipo supo "interpretar muy bien" cómo debían salir a jugar el encuentro, con tres goles en dieciocho minutos que allanaron su cómoda victoria.

El técnico argentino ha resaltado el comienzo del choque en un partido en el que estaban "muy necesitados" por la "intensa lucha" que mantienen con el Sevilla por la tercera plaza, y enseguida dieron "muestras" de lo que habían planeado.

Pese al contundente marcador final, Simeone ha dicho que "no ha sido fácil", porque el rival "venía haciéndolo muy bien en los últimos partidos" en su campo, pero buscaron dónde podían hacerle daño, como en su defensa en línea.

Ha reiterado que esa forma en que entraron el encuentro la tuvo que "sufrir" Las Palmas, porque "no pudo responder a un equipo como el nuestro, que ha jugado un gran partido".

Además, el preparador rojiblanco ha destacado que sus jugadores se hayan levantado tras perder el pasado martes con el Villarreal (0-1): "La respuesta del grupo me llena de orgullo, no me canso de alabar a estos jugadores, son increíbles, cuatro días después de esa derrota, hoy resolvieron el partido en dieciocho minutos, y eso habla de una palabra, el equipo, que engrandece a todo el club".

Simeone desconoce el alcance de la lesión del uruguayo José María Giménez, único que tiene disponible para el lateral derecho. "Encontraremos las soluciones para esa posición", ha indicado en referencia el choque del próximo martes contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. EFE.

